Feinmann sorprendió a todos con el discurso que dio tras ganar el Martín Fierro: "Soy una basura"

El periodista Eduardo Feinmann recibió el Martín Fierro de Cable a Mejor Conductor y aprovechó su discurso para reivindicar el rol del periodismo y citar al papa León XIV. Si bien admitió que recibe cuestionamientos, también destacó su labor en el rubro.

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Al subir al escenario para recibir el premio a Mejor Conductor, Eduardo Feinmann recordó una reciente definición del papa León XIV sobre el rol de la información en una sociedad democrática. "El papa León XIV dijo hace muy poco que los pueblos bien informados pueden tomar decisiones en libertad y eso es lo que tratamos de hacer todos los días: informar, mostrar la realidad", sostuvo el conductor durante su discurso.

Las opiniones sobre su trabajo

El periodista también se refirió a las críticas que recibe por su estilo y por sus posiciones frente a distintos temas. En ese sentido, aseguró que prefiere definirse simplemente por su profesión. "Para algunos soy una basura ensobrada y para otros soy apenas un periodista. Y eso es lo que me gusta ser: solamente un periodista, nada más que eso", afirmó Feinmann.

Sorpresa por lo que dijo Eduardo Feinmann tras ganar el Martín Fierro.

Luego, remarcó que no busca modificar su estilo para conseguir aceptación: "Le guste a quien le guste, me acepte quien me acepte. Soy políticamente incorrecto y lo seguiré siendo". Finalmente, Eduardo Feinmann agradeció a quienes siguen su trabajo y cerró su discurso con un mensaje dirigido a su audiencia: "Gracias a la gente que nos sigue todos los días".