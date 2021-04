El dramático momento de Novaresio: "Me iniciaron una causa"

Luis Novaresio dejó muchísimos testimonios fuertes durante el programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. El periodista de A24 reveló un duro momento que le tocó afrontar hace varios años, cuando vivía solo en Rosario y tenía como vecinas a trabajadoras sexuales independientes.

Ante la atenta mirada de Gladys "La Bomba" Tucumana, Sabrina Rojas, Nicolás Magaldi y Mey Scápola, Novaresio fue el primero en responder la pregunta que Kusnetzoff hizo durante el programa: "¿Quiénes son los que alguna vez tuvieron problemas con sus vecinos?".

El conductor de radio y televisión se armó de valor y pasó al frente para contar su experiencia: "Primer departamento al que me fui a vivir solo a los 18 años recién cumplidos, en Rosario. Yo soy rosarino. En el 3° B y 4° B había mucho ruido a la noche, mucho ruido...".

"El vecino me viene a ver mi vecino al piso y me dice: 'Tenemos que desalojar a las chicas de arriba, hay que firmar'. Y le digo: '¿Por qué?'. Y me responde: 'Porque laburan'. Y yo no sabía. ¿Laburan de qué? En Rosario se hacía mucho: las chicas que venían del Interior, y que por ahí pagaban sus estudios universitarios trabajando (NdeR: trabajadoras sexuales) por guita", agregó Novaresio.

Pese a la insistencia de los vecinos del edificio, el periodista se negó a que las chicas que se desempeñaban como trabajadoras sexuales fueran desalojadas: "Y yo dije: 'No, de ninguna manera, están laburando y lo hacen de manera voluntaria. No las explotan, son mayores".

Como consecuencia, Novaresio resaltó que sus vecinos se pusieron en su contra y se vengaron de la siguiente manera: "El consorcio, en lugar de agarrárselas con las chicas que laburaban, me buscaban a mí porque yo desempataba. Había empate entre el consorcio y mi voto fue no positivo para echar a las chicas. Y me iniciaron una causa por ruidos molestos a mí". Y añadió: "Nunca me voy a olvidar que las dos chicas que laburaban ahí me decían: '¿Estás bien? ¿Necesitás algo?' Compartíamos comida, la pasé bastante bien. Entendí que el laburo, el ejercicio de la Constitución, que para mí es una agresión a las mujeres, en muchas mujeres era una elección consciente para poder sobrevivir".

Finalmente, el presentador de 56 años comentó que mantiene relación con las dos mujeres que tuvo como vecinas: "Afortunadamente, las dos se pudieron recibir, las dos son odontólogas, todavía las sigo viendo y viven en Rosario. Los vecinos no pudieron con ellas, siguieron laburando y se pagaron sus estudios". Andy Kusnetzoff reaccionó a la anécdota de Novaresio y concluyó el asunto: "Es buenísima la historia, es un tema delicado. No es lo mismo que la trata, que tienen a mujeres explotadas y las obligan a prostituirse".

El picante ida y vuelta de Novaresio con Grabois en una entrevista

En A24, Novaresio recibió la visita de Grabois, a quien le manifestó: "Guatemala es esta coalición (NdeR: el Gobierndo de Alberto Fernández). Guatepeor es Macri". el líder del Frente Patria Grande tomó la palabra y señaló: "Guatemucho peor". Un segundo después, el presentador resaltó: "Guatemil peor, pero me concedés que en Guatemala (NdeR: los gobiernos de Cristina y Néstor) chorearon".

Empecinado con atacar a Cristina Kirchner, Novaresio declaró: "No me consta. 'Cristina es inocente en todas las causas', me dijo". Fue entonces cuando Grabois le frenó el carro al periodista y le advirtió: "No, Cristina es inocente en todo. Eso a mí me consta. Si hubiese sido culpable de algo, cosa que es mentira, los que cagaron esa posibilidad de que eso se sepa son la banda de rufianes que la persiguió para perjudicarla políticamente. Sería un infantilismo de tu parte pensar que hubo algún atisbo de neutralidad en búsqueda de Justicia en las causas de Cristina".

Incómodo con la situación, el conductor de A24 le respondió: "No me disgusta ser infantil, pero vos decís que no te caben dudas de que una persona que las dos terceras partes de su vida ha sido funcionario pública y es millonaria como ningún empresario privado ha podido en la actividad capitalista pura". Una vez más, Grabois le marcó: "De Cristina, no me cabe ninguna duda. Yo a Néstor no lo conocí". Y añadió: "Cristina representa la fuerza política más importante que hay en la Argentina y la persecución que hay contra ella... Cristina no es corrupta, no tiene ni un pelo de corrupta. Y eso, desde que aprendí, la conocí y seguí las causas, lo banco a muerte. Después, Cristobal López, Jaime y Devido, me importan un rabanito".