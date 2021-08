Ángel de Brito quedó mal parado cuando una invitada de LAM lo enfrentó: "Contame quién te lo dijo"

El conductor criticó a una invitada, que no se quedó atrás. Lo confrontó en vivo en El Trece y se plantó con su versión.

Ángela Leiva fue muy criticada en el último tiempo que participó de La Academia de ShowMatch. Los fuertes rumores de que era engreída y hasta de malos tratos erosionaron ganas de estar en el certamen y terminó por renunciar. Uno de los lugares que más se ocupó de esparcir el rumor fue Los ángeles de la mañana, programa que conduce Ángel de Brito por El Trece. Allí decidió dar el presente la actriz y confrontar al periodista que tanto se había ocupado en tirarle tierra.

"Contame quién lo dijo", lo confrontó Ángela Leiva a Ángel de Brito, luego de que saliera el tema de su supuesta engreimiento. El conductor del programa no se quedó atrás y dio más detales: "Yo lo escuché en los programas, escuché a varios colegas decirlo". Ante esa insistencia, Ángela pidió que nombraran "alguna situación» que la catalogara en ese lugar". Y allí empezaron a compartirse los detalles, por los que la estaban tratando de creída.

"Hubo un episodio, que fue en el estreno de Flavio, que fuiste ahí. Acá Pía contó. Bueno, vi una nota en otro canal también donde te ibas", describió. Fue en ese momento cuando se sumó al debate Pía Shaw, y avaló los dichos del periodista: "Si, vos te ibas, vino tu bailarín y te sacó, porque vos dijiste que la obra empezaba y faltaba media hora para que empiece la función".

"Los fotógrafos te empezaron a pedir foto individual, hasta que en un momento vos te diste vuelta y dijiste ‘no griten más’, ahora freno", describió la panelista, y le dio el derecho a réplica: "¿Pasó esa situación o no?". La actriz de la nueva ficción de Polka asintió: "Si, pero voy a contar mi versión de los hechos". Luego de mandarle un beso a sus ex compañeros de certamen, explicó lo sucedido.

"Nos invitó al evento de prensa y nosotros como siempre a todos lados tarde, porque estuvimos ensayando mil horas", explicó. "Me vino a buscar Jony y me dijo ‘dale negra, nos están esperando para la foto de prensa’. Cuando me estoy yendo, una de las fotógrafas pide una foto y me estaban llevando, pero me saqué la foto. Yo tengo mi carácter", reconoció.

Ángela Leiva renunció a La Academia de ShowMatch

Ángela Leiva se pudrió de las críticas y de que le dijeran "agrandada", y renunció a La Academia de Showmatch. Las críticas comenzaron cuando la cantante decidió no bailar en el caño, prefirió descansar y pidió un reemplazo, lo que le valió un fuerte repudio por parte del jurado y de sus compañeros. Te contamos quién podría reemplazarla.

El presente laboral de Ángela Leiva es inmejorable. A la participación en La Academia de ShowMatch con todo lo que significa a nivel popularidad, la cantante le sumó sus conciertos y el debut como actriz en La 1-5/18, la ficción que pronto se estrenará en El Trece que cuenta con Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia como protagonistas. Pero todo esto también implica mucho trajín para Leiva, que a las horas de ensayos de baile también le tuvo que sumar la cantidad de tiempo que tiene que estar en las grabaciones de la telenovela.