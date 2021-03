La insólita defensa de Stornelli: "Ahora parece que todos meamos agua bendita"

El discurso del presidente Alberto Fernández en el apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación dejó varias frases importantes de cara al año que se inicia. Entre tantas cosas, apuntó directamente contra Carlos Stornelli remarcando que en el país, actualmente, "hay un fiscal procesado por delitos severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto le afectara". Y sobre esto, sentenció: "Su poder no es residual, está vigente".

En LN+, durante una charla con Eduardo Feinmann, el fiscal aprovechó la ocasión para responderle al máximo mandatario y si bien dejó en claro que está acostumbrado a este tipo de dicho, dejó en claro que lo sorprendió que haya salido desde el presidente. "Él me conoce, sabe quién soy y cómo pienso. Nos conocemos hace muchos años, nos veíamos con mucha frecuencia y hemos conversado, incluso, acerca del mecanismo de la causa de los cuadernos. No de las pruebas en sí, sino de cómo funcionaba el sistema de los arrepentidos y demás".

Sobre este tema, Stornelli agregó: "Eso que dijo encierra una falacia que, yo creo, es voluntaria: yo no estoy procesado por ningún delito de extorsión ni de espionaje. No mandé a investigar a nadie. Estoy procesado por una supuesta, todavía lo estamos discutiendo, instigación a una persona indeterminada y en otro caso, en una cuestión de una información que se obtuvo por fuentes públicas". Además, contó que se reunieron en varias oportunidades, incluso en Casa de Gobierno cuando era Jefe de Gabinete: "Tenemos un trato muy cordial, no una amistad".

Las máximas autoridades de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, fue noticia este martes luego de que el juez Alejandro Slokar le pidiera a su colega Gustavo Hornos que renuncie a la presidencia del cuerpo tras conocerse sus visitas al ex mandatario, Mauricio Macri. Sobre este tema, Stornelli dijo: "He ido a la Casa de Gobierno para reunirme con jefes de gabinete, Alberto Fernández, Gabriela Michetti que es amiga personal mía, Aníbal Fernández... He ido mil veces, ¿cuál es el delito de ir a una dependencia pública?". Y se defendió: "Ahora parece que todos meamos agua bendita. ¿Dónde está lo ilícito? Si yo tengo algo ilícito, que no lo tengo, que hablar con un funcionario del Gobierno no voy a su despacho".

Además remarcó que las visitas no solo son de los fiscales a los políticos, sino también al revés. "¿Y los funcionarios que vienen a las fiscalías o juzgados? Están tratando de darle, a muchas cosas, tintes delictivos u horrorosos a cosas que no lo son. Ahora después, si Juan Pedro José fue a arreglar una coima a algún lado, es otro inconveniente. No tiene nada de malo que me visite un periodista o que yo vaya a visitar a un amigo personal", manifestó.

Para cerrar, Stornelli volvió a disparar: "Supongamos que yo conozco al presidente tal y al vicepresidente tal y charlo con él, ¿cuál es el problema? El problema está si el presidente me pide cosas por abajo de la mesa por una causa o si yo le estoy pidiendo que me atiendan para hacer algo". Y se quejó: "A mí nunca me ascendieron y a otros los han ascendido recientemente luego de hacer algunos favores".