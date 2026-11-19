El hatchback es fabricado en la planta de El Palomar.

Peugeot presentó en Argentina la actualización 2027 de su hatchback 208, fabricado en la planta de El Palomar, Buenos Aires. Este nuevo "Model Year" trae cambios mecánicos y de equipamiento que ya se reflejan en los concesionarios, donde está a la venta con una gama de precios y versiones renovadas.

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El cambio más polémico es la sustitución del motor 1.6 16v de 115 CV y 150 Nm que tenía la versión básica, ahora llamada Like MT (antes Active MT), por un motor 1.3 8v de 96 CV y 125 Nm, conocido del Fiat Cronos. Este nuevo impulsor se combina con caja manual de cinco velocidades y mantiene la tracción delantera.

En tanto, las versiones Like T200, Allure Pk T200 y GT T200 conservan el motor 1.0 turbo naftero de 120 CV y 200 Nm, pero únicamente con transmisión automática CVT de siete marchas simuladas. Peugeot resaltó que el Like MT ahora cuenta con una pantalla táctil más grande de 10 pulgadas, climatizador automático, seis parlantes, cámara de retroceso y levantavidrios eléctricos con función “One Touch” en las cuatro puertas, mejoras que antes no tenía.

Cuánto cuesta el nuevo Peugeot 208

Sin embargo, la noticia no es del todo positiva para los fanáticos del rendimiento. El motor 1.3 8v entrega menos potencia y torque, y la velocidad máxima baja de 190 km/h a 172 km/h según datos oficiales. Además, el precio de esta versión subió alrededor de 4,17 millones de pesos.

La gama completa muestra precios de lista que van desde 41.664.000 pesos para el 208 Like MT hasta 48.900.000 pesos para el tope de línea GT T200. La versión intermedia Like T200 (motor 1.0 turbo) aún no tiene precio oficial informado, mientras que la Style T200, considerada una serie especial, se mantiene a 45.160.000 pesos.

En cuanto a seguridad, el 208 fue evaluado en LatinNCAP con dos estrellas en la versión Active 2 airbags, mientras que el GT T200 con seis airbags nunca fue probado oficialmente.

La serie especial Style se diferencia por su propuesta estética exclusiva, que incluye llantas de 16″ y espejos en color negro brillante, cargador inalámbrico y sensores de estacionamiento traseros. La Allure Pk T200 además tiene llantas diamantadas de 16″, tablero digital 2D, techo panorámico, tapizado con cuero y tela y airbags de cortina.

En la cima de la gama, el 208 GT T200 ofrece llantas diamantadas de 17″, parrilla en color carrocería, luces full LED, tablero digital 3D y tapizado de cuero con costuras verdes, entre otras diferencias.