¿Messi le fue infiel a Antonela Roccuzzo? Fuerte denuncia contra el crack de la Selección Argentina: "Ella la pasó mal"

¡Messi, en problemas! El capitán de la Selección Argentina fue acusado de haberle sido infiel a Antonela Roccuzzo. Los detalles a tener en cuenta del escándalo.

Lionel Messi está en boca de todo el mundo, aunque en esta oportunidad nada tiene que ver el fútbol. Es que en las últimas horas trascendió un testimonio que generó una duda. ¿Le fue infiel a su esposa Antonela Roccuzzo? Tras haber conquistado la Copa América 2021 ante Brasil, en el estadio Maracaná, un escándalo salpica al mejor jugador del mundo.

En las últimas horas, en "A la Tarde" -programa conducido por Karina Mazzoco- le consultaron a Sabrina Rojas si le gustaría tener una relación similar a la de Messi y Antonela. La ex pareja de Luciano Castro analizó la relación y marcó: “No sabemos si el amor es tan ideal. A la vista, es una pareja que me encanta y él la respeta un montón. Deben tener mil cosas y dolores de cabeza porque son humanos y no creo que sea todo tan ideal como lo vemos". sentenció la modelo

Débora D’Amato, una de las panelistas presentes, intervino en la charla y lanzó un picante comentario a modo de información que dejó mal parado a Messi: "Se ven poco. Antonella mil veces la pasó mal. Hubo publicaciones que no estuvieron buenas y él se mandó las suyas".

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, juntos tras el título en la Copa América 2021.

Luego, D'Amato advirtió que el público suele dejarse llevar por las fotos y videos que tanto Messi como Antonela publican en las redes sociales, demostrando que llevan una vida perfecta y sin ningún tipo de problema. "Creo que lo que idealizamos es la mirada romántica de una familia común", indicó.

De acuerdo a diversos rumores, en 2011 trascendió que la pareja no afrontó un buen momento, ya que distintos medios de espectáculos indicaron que el crack de Barcelona había tenido algunas charlas con mujeres de la farándula argentina. Aun así, y pese a que D'Amato indicó que tuvieron problemas, nunca se pudo comprobar dicha teoría.

La emotiva videollamada de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo

Luego de la consagración ante Brasil en la final de la Copa América 2021, durante un extenso momento, Lionel Messi permaneció sentado en el césped del estadio Maracaná. El mejor futbolista del mundo realizó una videollamada primero con su papá Jorge, y luego con su esposa, Antonella Roccuzzo, y junto a sus hijos Thiago, Ciro y Mateo. Antonella fue quien mostró la primera imagen de la videollamada con Messi junto a un especial mensaje: “Tu felicidad es la mía”.

En las imágenes de la videollamada de la pareja se pudo ver al jugador emocionado mostrándole a su esposa y sus hijos la medalla de campeón de América. "Ciro, mirá", exclamó Messi mientras besaba la medalla mirando a la cámara. En el cierre de la llamada, Antonella le dijo: "Te amo" a lo que Lio le responde: "Yo también, mi vida, te amo".