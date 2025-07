¿Cómo es la regla de prioridad de cruce en una esquina?

Quién tiene prioridad de cruce en las esquinas

La intersecciones de las calles tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en cualquier otra parte del país disponen de una reglamentación que no todos recuerdan. Esto es producto de que el cruce de cada esquina suele queda relegado a la buena voluntad de los conductores de los automóviles y quién esté dispuesto a entregarle al otro la posibilidad de arranque.

Está claro que el tránsito necesita de una serie de normas para reglamentarse, debido a que sin ellas sería un verdadero caos en donde la voluntad y el carácter más determinantes siempre terminan imponiendo su parecer. Algo que suele verse cuando dos vehículos se cruzan en una esquina y por medio de un juego de señas se logra dirimir quién tiene el privilegio de paso. Sin embargo, no se trata de la razón correcta.

"Se cortó la luz, dejaron de andar los semáforos y un limpiavidrios se puso a dirigir el tránsito. Tucumán… no trates de entenderla", expresó Only Tucumán, como figura el usuario de X (Ex Twitter). El video muestra que la ausencia de un semáforo obligó a que una persona tome la responsabilidad de ordenar el desplazamiento de los autos con el fin de que no se produzca un embotellamiento y accidentes.

En lo que respecta al cruce en las esquinas, la Ley Nacional de Tránsito establece que la prioridad de paso debe ser entregada al conductor que se encuentra a la derecha. Esto aplica tanto para calles que se encuentran en los barrios de CABA como también en una avenida. El paso es para aquel que está a un costado y no tiene que definirse por la buena voluntad de los presentes.

Por otro lado, se desprenden casos en los que ceder el paso al que está en la derecha queda suspendido. Esto se encuentra sujeto a una señal que diga lo contrario como las que exponen la palabra "PARE". Algo que también aplica para los trenes, los tranvías, las ambulancias, los bomberos y los policías. Los últimos tres siempre y cuando dispongan de sus sirenas activadas, debido a que están en cumplimiento de sus actividades ante una urgencia.

¿Cuándo y dónde se puede estacionar en doble fila en CABA?

Uno de los paisajes más comunes de la Ciudad de Buenos Aires es la gran cantidad de autos estacionados en doble fila esperando por una persona que suba o que baje y llegue al destino que debe trasladarse. La frecuencia de esta acción generó una confusión y que se termina replicando. Al punto que muchas personas creen que hay lugares y horarios en los que se encuentra permitida la maniobra.

Sin embargo, la Ley de Tránsito y Transporte porteña expone que no se encuentra permitido estacionar en doble fila. No hay un día reservado para aplicar esta acción y mucho menos una franja horaria. Es por ello que dejar al vehículo estacionado puede habilitar que un oficial de tránsito realice la multa correspondiente. Una que en caso de repetirse podría escalar en gravedad y generar una suma a pagar más que considerable.