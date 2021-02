Leti Siciliani y su experiencia en una playa nudista

Leticia Siciliani se posicionó como una de las figuras jóvenes del momento tras su participación en MasterChef Celebrity. Con más de un millón de seguidores en Instagram, la actriz comparte detalles de su intimidad, y sus fans siempre están pendientes del contenido que publica. Esta vez llamó la atención de todos al revelar que fue por primera vez a una playa nudista.

Todo inició cuando, días atrás, Leti compartió en su perfil una serie de fotografías mostrando una bikini. Debajo, escribió: “Muy sueltita de cuerpo”. Mientras recibía cientos de comentarios halagando su belleza, la hermana menor de Griselda se animó a revelar que había ido por primera vez a una playa nudista.

Tras la consulta de un seguidor, Leticia contó detalles de la experiencia a través de las historias de Instagram. “Anécdota del día… playa nudista por primera vez”, arrancó a contar. Antes de empezar, aclaró que, a pesar de la circunstancia, en ningún momento se desnudó: “¡Fallé! No me desnudé, porque me dio cosa el tema de las fotos. Tipo ‘eh, MasterChef, ¿te sacás una foto? ‘, y yo ahí con mis pasitas de uva”. Pero a pesar de todo, la actriz de 28 años aseguró que repetirá su visita al lugar.

“Me pareció alta experiencia. Volvería sin dudas, porque la gente es súper tranquila. Está muy en la suya y disfruta de sus cuerpos como debería ser. Aunque ya cuando hay alguno haciendo pis al lado o jugando con sus cosas, bueno, esas cosas sí son un poco shockeantes”, relató Leti.

Fiel a su promesa, unos días después Siciliani regresó al lugar. “Playa nudista día dos. Estoy entrando y hoy me la juego, ya fue todo. Estuve hablando con la gente y me parece que hay que pelar teta eh, vamos a ver qué pasa”, dijo con un poco de pudor a través de las redes sociales.

Lejos de quedarse callados, sus seguidores compartieron su propia experiencia en playas nudistas, y Leticia compartió las respuestas. “Fuertísimo, hay cosas raras. Pero qué felicidad toda esa relajación de los cuerpos, me encanta”, escribió un usuario. Como contestación, la joven le contestó: “¡Vamos! Argentina avanza”. Otros usuarios expresaron su alegría de poder estar en el mar sin ningún tipo de ropa encima, aunque al principio la situación podía ser un poco incómoda.

Además, se abrió la polémica por el tema fotografías dentro de estas playas. Cuando Leti mencionó que una fanática se había tomado fotos, otra persona le contestó que, en teoría, no se permite capturar imágenes en los lugares nudistas. “Claro, ¿pero quién lo controla?”, preguntó Siciliani. Por el momento, sus seguidores quedan expectantes para ver si se repite la experiencia.