Sbaraglia contestó si interpretaría a Milei y sorprendió a todos: "Me parece"

La confesión de Sbaraglia sobre interpretar a Javier Milei.

El actor Leonardo Sbaraglia encarnó al expresidente Carlos Menem en la serie sobre su vida y acaba de estrenar otra producción en la que personifica a un gobernador corrupto. En ese contexto, se refirió a sí, se pondría en la piel del presidente Javier Milei y sorprendió a todos.

Netflix estrenó en los últimos días Las Maldiciones, una miniserie dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara filmada en Jujuy basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y protagonizada por Sbaraglia.

Tras personificar a dos políticos (uno real y uno creado para la ficción) Leonardo Sbaraglia se refirió a si podría interpretar al presidente Javier Milei. "Es más difícil porque lo tenemos más cerca. A Carlos lo tenemos tres décadas atrás. Entonces uno puede darle una perspectiva. Con Milei todo está muy convulsionado en este momento. Yo no sé si lo podría interpretar, por lo menos eso te puedo decir ahora", reconoció en diálogo con La Nación.

De todas maneras, puntualizó en la dificultad de ponerse en la piel de una persona como el mandatario libertario: "Me parece un personaje fascinante, pero no sé si naturalmente me lo puedo imaginar".

"Nunca me hubiese imaginado interpretando a Menem. Nunca. Y, sin embargo, alguien me vio. Digo, Wino (Winograd) y Nathalie (su esposa) me vieron. Pero para interpretar a Milei buscaría un actor con algo más de imprevisibilidad, del estilo de Alfredo Casero, una cosa así más pasional. Milei tiene mucho de actor, con esos ataques de ira... es muy expresivo", enfatizó en charla con los medios presentando la nueva serie.

Sbaraglia muy duro con Milei

Cabe señalar que en más de una ocasión se mostró muy crítico contra el gobierno nacional. Hace pocas semanas expresó: "Lo que estamos viviendo en Argentina es, desde mi punto de vista, una pesadilla y realmente no sabemos bien dónde termina, es muy difícil".

"Javier Milei se dice admirador de Carlos Menem, pero al mismo tiempo está promoviendo algo de muchísimo odio, muchísima grieta, es un tipo muy agresivo", sumó en referencia al presidente.

Las maldiciones, la nueva serie de Netflix protagonizada por Sbaraglia

Las maldiciones se desarrolla en un contexto político ficticio, donde Fernando Rovira (interpretado por Sbaraglia), ex juez federal y actual gobernador de una provincia del norte argentino, enfrenta la inminente votación de una Ley de Aguas que de ser aprobada podría bloquear inversiones extranjeras millonarias en la explotación de litio.

Son tres capítulos que juntos suman 126 minutos, por lo que llama la atención que la plataforma eligiera el formato de miniserie en lugar de una película. Completan la producción Alejandra Flechner, Francesca Varela, Gustavo Bassani y Mónica Antonópulos.