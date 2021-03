Liga Master Flow: empieza la sexta semana con River contra CASLA como destacado

Ya se viene la sexta semana de la mayor competencia local de League of Legends

Hoy arrancará la sexta semana de Liga Master Flow de League of Legends y habrá importantes partidas que pueden empezar a definir la cima de la tabla de posiciones. Entre los destacados de las fechas 16, 17 y 18 que se llevarán a cabo entre hoy y el viernes, están el clásico entre River y San Lorenzo, el choque entre Undead Gaming y Savage Esports y el cruce de Boca Juniors con New Indians.

La sexta semana de la mayor competencia local de League of Legends comenzará con la partida entre Boca Juniors y eBro Gaming, el equipo de Juan Sebastián Verón, que si quiere meterse en los play off deberá tener unas dos semanas finales sobresalientes ya que está décimo y suma solamente tres victorias en 15 fechas. En tanto el conjunto Xeneixe también está obligado a ganar, porque es el último equipo en la tabla que clasifica a la siguiente ronda y New Indians le pisa los talones con idéntico récord de victorias.

A las 19 hs comenzará la partida entre el puntero y el tercero de la clasificación, Undead Gaming y Savage Esports. Los no-muertos buscarán continuar con su paso arrollador y cortarle la racha de cuatro victorias consecutivas a su rival. A las 21 hs, será el turno del clásico de la semana entre River Plate y CASLA, otro cruce que tendrá repercusiones en la cima de la tabla, ya que se enfrentan el segundo contra el cuarto. El viernes Savage y los Cuervos cerrarán la semana en un imperdible choque directo.

La tabla media también está que arde. Con 9 victorias cada uno, mañana se enfrentarán New Pampas con Stone Movistar en la búsqueda de confirmar su presencia en la próxima ronda. Este último chocará contra New Indians, que buscará tener una mejor semana que Boca Juniors y arrebatarle la clasificación a los play off. Por su parte, Naguará buscará su primera victoria del año para salvar el honor en una temporada que no lo encontró de la mejor manera.

Los equipos argentinos en la Liga Latinoamérica

Furious Gaming volvió a trepar al segundo puesto de la tabla después de un gran fin de semana en el que derrotó al vigente campeón Rainbow 7 y al puntero actual Gillette Infinity. La calavera comparte posición con All Knights que le ganaron a Kaos Latin Gamers pero que cayeron el domingo frente a XTEN Esports. De esta manera, Furious quedó a una sola victoria de la punta y se perfila para llegar de la mejor manera a la próxima ronda.

Por su parte, Isurus tuvo un nuevo fin de semana para el olvido por las derrotas frente a Gillette Infinity y Estral Esports. El Tiburón se mantiene en el séptimo puesto con dos victorias y ocho derrotas que lo alejan de los puestos de clasificación a la siguiente fase. Para llegar a la próxima ronda Isurus deberá ganar los cuatro partidos restantes y rezar por un milagro con los resultados de sus competidores.