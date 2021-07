La Voz Argentina: Lali se sorprendió con la edad de un participante y le tiró un zapatazo

Franco Maceroni sorprendió a los coaches con su edad y recibió un zapatazo de Lali Espósito, pero la cantante tuvo que ir a recuperar su calzado hasta el escenario.

La Voz Argentina 2021 ya se impuso como un éxito en la televisión argentina. Además de presentar a talentosos artistas del país, el programa que conduce Marley por Telefe deja, noche tras noche, distintas anécdotas que atrapan a los televidentes y, esta vez, un gran momento protagonizado por Lali Espósito cuando, sorprendida por la edad de un participante, le tiró un zapato.

Franco Maceroni sorprendió con una canción de One Direction en su presentación a ciegas y consiguió que Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito presionaran el botón rojo y se dieran vuelta para convocarlo. Pero al verlo, todos se quedaron impactados cuando vieron que detrás de esa poderosa voz había un joven de 18 años.

"Tienes un nombre artístico espectacular", comentó Montaner mientras que La Sole elogió su sonrisa. "Tengo 18 años", confesó el platense al tiempo que Lali le tiró con su zapato. "Te vas, te vas, 18 años no podés participar", bromeó la intérprete de Soy al tiempo que se compuso y aseguró que tendría que ir a buscar su bota brillante en el escenario.

Luego del divertido momento, Ricardo Montaner aprovechó la tranquilidad para felicitar Franco por su afinación. “Eres un tipo que no fallaste una. Toda la canción fue perfecta. Estuve esperando que te equivocaras, pero no hubo una. Para nosotros que tenemos los oídos afilados, cuando un tipo llega y canta con una afinación prácticamente perfecta, para nosotros es como miel", aseguró.

Con las botas puestas, Lali se sumó a los elogios y agregó: “Me flasheó que tenés una voz ultra pop, tenés las voces de los artistas que a mi me gusta escuchar y uno se da cuenta cuando hay una estrella porque hay algo que no se compra y es el carisma”.

¿Quién es Franco Maceroni?

Tal como se presentó en off antes de su performance frente a los coaches, Franco estudia medicina por tradición familiar. Pero la música también ocupa un lugar fundamental en su vida. “Desde que tengo memoria en mi casa siempre hubo música. Un día decidí agarrar la guitarra y empecé a tocar. No recuerdo un momento en el que no tenga a guitarra en la mano”, relató el joven platense antes de cantar.

En las audición, el platense presentó su versión de Eighteen de la banda británica One Direction y logró cautivar a todos los coaches al punto que se dieron vuelta para batallar por tenerlo en sus equipos. Pero tal fue la insistencia de Lali Espósito que Franco eligió sumarse a su equipo.