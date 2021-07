Escándalo en La Voz Argentina: Ni Montaner se sabe las canciones de sus hijos, Mau y Ricky

La dupla de cantantes deschavaron a su papá cuando notaron que no se sabía la letra de Papás, uno de sus éxitos.

La dupla de cantantes Mau y Ricky y su padre, el mítico Ricardo Montaner, tuvieron un divertido cruce en La Voz Argentina que terminó en reproches cuando los hermanos se percataron en que Montaner no se sabía la letra de Papás, uno de sus mayores hits.

Todo comenzó cuando desde el reality de Telefe les dieron un segmento especial al dúo para que interpretasen uno de sus éxitos más populares. Los artistas eligieron Papás y comenzaron a cantarla mientras Lali Espósito y Soledad Pastorutti coreaban y aplaudían. Pero quién se llevó la peor parte fue Ricardo Montaner, su padre. Al artista lo captaron en el momento justo en el que se equivocaba la letra. "Y yo quiero conocer a tu papáaa", se lo escuchó decir. Tentado, Mau, uno de sus hijos, lo corrigió al aire: "¡Nooo! Es 'no quiero conocer a tu papá'".

Ricardo Montaner se declaró fan de La Sole en La Voz Argentina: "Nadie canta parecido a ti"

El una nueva edición de La Voz Argentina, el talent show que es furor en el mundo entero y que llegó a puro éxito a Telefe, Soledad Pastorutti se llevó una gran sorpresa cuando, al momento de batallar por ganarse a una talentosa participante, Ricardo Montaner la llenó de elogios y se declaró su fan aunque solamente fue para disuadirla.

Candelaria Zeballos tiene 20 años y es oriunda de Mendoza. Con una impactante interpretación del inolvidable de Whitney Houston I Have Nothing, la participante dejó a los coaches cautivadísimos ya que, apenas cantó el estribillo, Ricardo Montaner quien pulsó el botón rojo para convocarla y, segundos después, lo siguió Soledad Pastorutti.

Montaner se plantó con una extraña estrategia para convencerla de que no se vaya al Team Sole. "Quiero hacer un paréntesis antes de referirme a ella. Sole, yo desde siempre, desde que empezó tu carrera, te he seguido y me declaro fan tuyo y de todas las cosas que has hecho en tu carrera", arrancó el intérprete de Cachita. "Yo creo que nadie, nadie canta parecido a tí. De las cosas más impresionantes que un artista tiene que tener es eso, marcar la diferencia desde el estilo. Te conocí como compañera, como vecinita de silla y he aprendido, no solamente a respetar cada vez que das una opinión, sino a quererte mucho", continuó el cantante dejando a La Sole cada vez más perpleja.