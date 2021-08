El momento más fuerte: La Sole se quebró en llanto frente a un participante de La Voz

Alex Freidig cantó Zona de Promesas e hizo llorar a La Sole como nunca nadie antes lo había logrado.

Alex Freidig, de 30 años y perteneciente al equipo de La Sole en La Voz Argentina, se subió al escenario a interpretar la famosa canción de Gustavo Cerati, Zona de Promesas. Tanto en el ensayo previo como en el día de la competencia, Pastorutti se emocionó como nunca antes se la había visto durante todo el show y vivió un momento único con el joven.

“Me enorgullece que él haya hecho su propia versión. Realmente nadie va a poder decir que se parece a alguien. Alex se parece a Alex”, destacó. “Tarda en llegar, y al final, y al final, hay recompensa”, entonó el participante con su guitarra acústica durante los ensayos, a solas con su coach. Mientras La Sole lo miraba, tenía que hacer fuerza para contener las lágrimas. Cuando finalizó su canción, la artista se acercó a su alumno y le dio un abrazo.

“La verdad, qué decirte. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Me llevás por todos lados”, le expresó Pastorutti. Al escuchar esto, Alex también se quebró y se largó a llorar. “No sé por qué lloras vos, yo sí se por qué lloro yo”, le dijo ella, riendo. “Tenés una manera de interpretar maravillosa. Esta canción te queda perfecta, te encuentro en esta canción”, continuó.

“Me emocioné muchísimo y no pude terminar de cantar, porque cuando la vi a La Sole llorar se me pasaron un montón de cosas por la cabeza, estar acá cumpliendo un sueño, pensar en mis viejos, en mi abuelo, pensar en mi familia fue muy fuerte, fue algo hermoso que no voy a olvidarme nunca más en la vida”, relató Alex.

Sentado en el centro del escenario, Freidig apareció en escena y volvió a generar la misma respuesta en La Sole, que lo miraba desde su silla. “Soledad, muy emocionada en los coacheos y ahora también. ¿Qué pasa, Soledad?”, le preguntó Marley. “No sé, pero no puedo evitarlo. Él tiene algo muy especial cuando canta”, respondió ella. “Alex, sos como una especie de Mago. Subís al escenario y con tu voz tocás todo y lo transformás en algo bello, gracias”.

Las devoluciones del resto del jurado de La Voz

Por su parte, Ricardo Montaner le dijo en su devolución que los puso “en una especie de atmósfera” y que es uno de los verdaderos artistas de toda la competencia. Lali Espósito aprovechó el momento para hacer una reflexión que le despertó escucharlo cantar: “Hay algo que veo mucho en la vida cotidiana, que es cómo nos acostumbramos a la frustración. Estamos rodeados de frustración, de ver gente que no está contenta, que se le pasan los años, la vida. Y vos acabás de cantar ‘Tarda en llegar y al final hay recompensa’ y este programa es eso, te felicito”.

Quiénes quedaron en el team Soledad

En esta instancia, cada coach debió elegir a cuatro personas para que se queden en su equipo, dejando así a dos afuera del programa. El primero en ser elegido fue Alex Freidig, seguido de Luna Suárez, que interpretó la canción Anyone, de Demi Lovato. En tercer puesto, La Sole eligió a Francisco Benítez, que cantó Hasta que me Olvides, de Luis Miguel. Por último, Patricio Mai, quien se subió al escenario a cantar Grace Kelly, de MIKA; fue el cuarto elegido por La Sole para quedarse en el programa.