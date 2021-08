El chicaneo de Montaner a Lali Espósito: "Siempre difiere de lo que yo digo"

Ricardo Montaner le tiró una indirecta a Lali Espósito durante La Voz Argentina.

El cantante y compositor Ricardo Montaner hizo un comentario al aire en un nuevo episodio de La Voz Argentina, el reality show de canto de Telefe. Sus palabras fueron digiridas hacia la artista Lali Espósito, con quien marcó ciertas diferencias.

Algunas veces, las cuatro estrellas coinciden durante sus devoluciones, mientras que otras veces, demuestran un gran desacuerdo. Está vez, esa diferencia quedó explícita por las declaraciones de Montaner.

Cuando arrancó el programa, Montaner cantó Volver, una de sus canciones más icónicas y, al terminar, Marley le hizo saludar a sus compañeros uno por uno. “¿Los conocés?”, bromeó el conductor. “A este lo conozco hace treinta años, y al otro hace 27”, dijo Ricardo, en referencia a sus dos hijos, Mau y Ricky. Cuando pasó por Lali, expresó: “A nuestra derecha, alguien que siempre difiere de lo que yo digo”, por todas las veces en las que observan cosas diferentes. “Una maleducada”, dijo Lali riéndose.

Inmediatamente, la tensión se disolvió y Montaner le contó a Marley: “Sabes, el otro día me encontré con un video de una participación mía en una serie que hacía Lali cuando era chiquita. Y me dio tanta ternura pensar que ahora se ha convertido en lo que es, una gran actriz, una gran cantante. Así que me alegra mucho presentar a Lali”. “¡Te quiero, Monta!”, le contestó ella.

El cruce anterior entre Montaner y Lali

En uno de los episodios anteriores, Mau y Ricky habían tenido que elegir entre Magdalena Cullen y Pablo Santillán. Cuando Lali tuvo el turno para hablar y decir lo que había observado, le dijo a Pablo que lo había notado un poco nervioso y que “fue un poco desleal” en comparación con Magdalena, que para ella, se lució muchísimo más. “Vos estabas cómoda, elevada, haciendo algo que iba creciendo con la canción. Había una persona absoutamente dentro de la canción y una persona absolutamente fuera de la cancion”, destacó la artista.

Ricardo la interrumpió y le dijo a Pablo que no estaba de acuerdo con Lali y que para él, la presentación de Santillán había salido muy bien. “Lali notó una cosa en tí y tu respuesta dejó sembrado que de alguna manera le estabas dando la razón. Lo digo porque no estoy tan de acuerdo con Lali”, reconoció Montaner. “Algo que noté desde que comenzó la canción hasta que terminó fue una afinación perfecta. Te quiero felicitar, porque asumiste la canción desde el comienzo con mucha fluidez y la verdad que me encantó”.