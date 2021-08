El pícaro guiño de Lali Espósito a un participante de La Voz: "Lo hablamos en casa"

La cantante volvió a tirarle onda a Facundo Giovos, el participante de La Voz. Conocedora del juego televisivo, Lali le envió un pícaro mensaje por Twitter al cantante.

Cada situación que se produce en La Voz Argentina rápidamente se convierte en tendencia en las redes sociales. Consciente de lo que genera entre sus seguidores y los espectadores del certamen musical, Lali Espósito volvió a coquetear con Facundo Giovos, participante de La Voz 2021, y encendió Twitter, donde también cruzaron pícaros mensajes. "Dale amooor, rompela (?)", escribió la cantante generando miles de likes y la divertida respuesta del integrante del team Mau y Ricky.

Lali Espósito sorprendió la semana pasada cuando le dijo a Facundo Giovos que era "muy guapo". Rápido de reflejos, Ricardo Montaner le sugirió a Facundo que le cantara una serenata a Lali. Ni lerdo ni perezoso, el participante de La Voz dijo que no tenía drama y entonó un tema romántico que derritió a la actriz y divirtió a todos los presentes.

En la noche del jueves, Giovos regresó al certamen para cantar en conjunto y batallar con Ezequiel Pedraza, otro de los integrantes del equipo de los hermanos Montaner. La canción que eligieron fue Yo no sé mañana y ambos participantes no solo se llevaron los aplausos del público sino que también consiguieron que algunos jueces se levantaran de sus sillones para bailar. Inclusive, en medio del tema, Giovos señaló a Lali, sorprendiéndola y generando una divertida reacción de la cantante.

Apenas terminaron de interpretar la canción, Lali Espósito exclamó: "¡Te amo!". Sorprendido, Marley le preguntó si le hablaba a él, a lo que la cantante le siguió el juego y le respondió que sí, que lo había dicho para él. "¿Qué te pareció, Lali?", apuró el conductor a la integrante del jurado. "Lo hablamos en casa con Facundo", respondió Lali, fiel a su estilo sin filtro y generando las risas de todos.

Después de que todos los jurados dieron su visión del desempeño de los participantes, fueron Mau y Ricky quienes debieron decidir cuál de los dos continuaba. Los Montaner optaron por elegir a Facundo Giovos para alegría de Lali Espósito, que podrá seguir viendo a su enamorado en La Voz Argentina. Por otra parte, Ezequiel Pedraza no se fue triste ya que Soledad Pastorutti se lo "robó" para sumarlo a su equipo.

Pero eso no fue todo porque mientras al aire estaba el programa grabado con anterioridad, Lali Espósito le dedicó a Giovos un mensaje en Twitter. "Dale amoooor. Romela (?)", escribió la cantante en la red del pajarito, un mensaje que recibió varios miles de like. Pícaro, el cantante le respondió con un emoji de guiño y un corazón: "Yo no sé mañana...". Mau y Ricky se sumaron al intercambio con emojis de risas, así como también lo hicieron los familiares de Facundo Giovos, que apoyaron la relación y ya le dicen "cuñada" a Lali.