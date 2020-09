Como los viajes por el mundo que Marley y su hijo Mirko debieron detenerse, debido a la pandemia por coronavirus, Telefe le propuso al conductor continuar realizando el programa, aunque con un formato distinto. La nueva propuesta consiste en visitar los hogares de distintas personalidades reconocidas en el país. En esta oportunidad, el conductor optó por conocer la casa de Elizabeth Vernaci, más conocida como La Negra Vernaci, quien el pasado 24 de septiembre celebró 59 años.

El encuentro tuvo decenas de relatos y anécdotas sumamente divertidas. Incluso, se dieron a conocer imágenes -filmadas antes de que el mundo se viera afectado por el Covid-19- en las que el mencionado conductor y Vernaci pasearon junto al actor y comediante Humberto Tortonese por un centro turístico ubicado en Taiwán. Allí, probaron helado de sal, un clásico de dicho país.

Sin embargo, uno de los detalles más curiosos de lo que ocurrió a lo largo del programa fue el momento en el que varios de los amigos y amigas de la Negra Vernaci le hicieron para saludarla por el cumpleaños. Y fue Tamara Pettinato -panelista de Cortá por Lozano e hija del conductor Roberto Pettinato- la encargada de revelar una anécdota muy picante.

"Mi anécdota favorita con ella, que no pasa nunca de moda y todavía la aplico, es de cuando iba a su casa. Yo tenía 18 años y era la niñera de Vicente. Ella nos daba clases a mí y a mis amigas, porque yo llevaba amigas a sus cursos, y nos enseñaba cómo hacer sexo oral con globos largos, como de payaso", expresó Tamara, con un tono de gracia.

Asimismo, la panelista del programa que sale por Telefe, agregó: “Te digo que es algo que me sirvió para toda la vida. Te quiero mucho, ya sabés, y agradezco mucho tenerte en mi vida y que me des los consejos que me seguís dando, y que me los des hasta la muerte".