La Negra Vernaci vs. Horacio Rodríguez Larreta

Elizabeth Vernaci nunca se guarda nada cuando habla detrás del micrófono. Esta vez "La Negra" fue contundente y fulminó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por los aumentos impositivos en la Ciudad.

Vernaci enfureció ante una noticia de Clarín que leyó en el aire de La Negra Pop, que se emite por Pop 101.5 y le dijo de todo a Larreta. "Es el recaudador número uno de nuestro país. Dejá de recaudar Larreta, no te van a devolver lo que te habían dado y no te correspondía. El único culo que sangra es el nuestro".

Apoyada por su amigo y compañero Humberto Tortonese, "La Negra" disparó: "Las patentes aumentaron 100%. el ABL aumenta todos los meses, se aumenta automáticamente todo el tiempo, pero en esta situación de pandemia con la gente sin laburo, bien podría tener un gesto, un mínimo gesto, pero no, no tenés ningún gesto, Larreta".

E irónicamente apuntó: "Cuando empecemos a enterarnos de otras cosas no vamos a tener consideración con vos Larreta. Tiene un blindaje mediático importante".

"Pone mucha guita en la tele, en la radio, es la guita que te sacan a vos, después la ponen en los medios para que no se diga nada, pero dejemos de sacar la plata siempre del mismo lugar", enfatizó Vernaci.

Mientras Tortonese resaltaba que llegará un momento en que los porteños "no va a poder pagar nada", ni siquiera el colectivo, la conductora cuestionó: "Hasta dónde podés tirar de la soga. El ABL, los impuestos de autitos no de autos de alta gama. No puede aumentar el 100% cuando tu sueldo como mucho aumentó el 25 o 30%".

"Nos preocupamos que la gente no tiene laburo, abran todo, pero después le sacan todo con los impuestos. Sos el mal Larreta, no se hace así...ustedes lo que hacen es robarle la plata a la gente", arremetió "La Negra", cada vez más enojada

Y remató: "Son gente de mierda, es robarle a la gente, sacarle plata a gente, pagás con Tarjeta va para Larreta, ABL va para Larreta, las patentes van para Larreta, que hacés con toda Larreta?donde la metés? donde la ponés? para comprar edificios al lado del río".

La Negra Vernaci contra Sirven

Vernaci también apuntó contra el periodista de La Nación Pablo Sirven, que escribió una columna de opinión en la que comparó al conurbano con África.

"Estamos atravesando una época donde hoy en la Argentina mucho padre siente que el país no le devuelve lo que da y que el país es inviable, por no decir que lee los artículos de La Nación donde Sirvén dice que el conurbano es África. Hay un sector de padres criando hijos con un odio al país, con un 'hay que irse del país'".

Sobre el operador de La Nación, Vernaci también recordó el momento en que Sirvén realizó el famoso "toc, toc soy la historia" para pedirle a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que sea presidenta.

"El conurbano, ustedes ya saben que son África. Lo que es odiar a tu propio pueblo, a tu gente. Todo para que gane un gobierno... bueno, pero ganó otro gobierno. Se llama democracia", disparó la conductora. "Mientras tanto si te sentís incómodo te podés ir", senteció Tortonese.