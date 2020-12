La Negra Vernaci disparó contra Juanita Viale.

La conductora Elizabeth Vernaci apuntó contra Juana Viale en su programa de radio y aseguró que tiene "el gen de la abuelita", en referencia a Mirtha Legrand.

El regreso de la Diva de los Almuerzos a la televisión durante la última emisión de La Noche de Mirtha generó un montón de repercusiones en relación a la nonagenaria presentadora, pero también sobre su nieta. Una de ellas llegó desde la voz de la "Negra" Vernacci, que destrozó a Juanita.

La "Negra" y su equipo comentaron algunos segmentos del programa y primero apuntaron contra Legrand por un comentario sobre la pademia de coroanvirus que aún atraviesa el mundo. "Esta pandemia no nos ha llegado solo a nosotros, sino al mundo, a la humanidad", aseguró la exactriz durante el programa.

La frase no le cayó bien a Vernaci, quien señaló: "Claro, nosotros no somos ni seres humanos, ni estamos en el mundo". Enseguida, su histórico compañero Humberto Tortonese apuntó: "No, somos reinas".

Pero luego los cañones se dirigieron a Juana Viale. Primero repasaron un momento en que Legrand aseguró que quiere vacunarse contra el COVID-19 y su nieta le preguntó con cuál de las vacunas. "La que llegue, Juanita", lanzó la "Negra".

Para colmo, la "Diva de los Almuerzos" afirmó que se colocaría la del laboratorio Pfizer y Viale le consultó si se pondría la vacuna rusa Sputnik V. "No, no se puede porque si es hasta los 60 años…", prosiguió Juanita. Sin filtro, Vernacci disparó contra Viale: "¡Ay, qué jodida que sos, Juanita, eh! Tenés el gen de la abuelita, mami".

Mientras el segmento del programa de Legrand seguía reproduciéndose se escuchó a Juana explicar: "Porque dicen que la vacuna rusa esta hecha para personas de hasta 60 años". A lo que la Negra no tardó en corregir: "Ahora ya se puede".

"Bueno, Mirtha, ponetela tranquila", intervino Tortonese. Sobre el final, la "Negra" Vernaci fue aún más picante y disparó un filoso comentario: "Las dos juntas, ¡mamita! Lo que debe ser una comida con ellas".

Juana Viale y las críticas: "Lloraba"

Juana Viale brindó una entrevista al diario La Nación y habló de cómo fue enfrentar la conducción del programa de Mirtha Legrand. En ese contexto, aseguró que lloraba por las críticas que la tildaban de "gorila".

"Me dolieron mucho. Me dijeron golpista, gorila. Y no soy ni golpista ni gorila. Me afectaron, claro... ¡Yo lloraba! Después, decía: 'Esto no puede ser. Hay que darle una vuelta de tuerca para mí y para mi sensibilidad. La gente no puede decir cualquier cosa que se le cruza por la cabeza'", afirmó Viale. En este sentido, se refugió diciendo que "cuando sos una persona pública es imposible agradarles a todos" por lo que "la desventaja es la violencia gratuita".