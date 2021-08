El desgarrador recuerdo de L-Gante sobre su padre: "Se fue de la nada"

L-Gante hizo una cruda revelación sobre la relación que tiene con su padre y sorprendió a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar.

L-Gante es uno de los músicos sensación en la cumbia nacional. Surgido en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, el artista logró alcanzar la fama en poco tiempo, al punto de que fue invitado a varios programas reconocidos de la TV argentina. En la noche del último sábado visitó PH Podemos Hablar, donde Andy Kusnetzoff le consultó acerca de su relación con su padre. Y el testimonio del joven de 21 años, sin dudas, fue desgarrador...

¿Qué pasó con el padre de L-Gante? "Yo siempre estuve con mi mamá solamente. Mi viejo de chico ni cabida, se fue así de la nada", manifestó el músico, cuyo nombre es Elian Ángel Valenzuela. De todas formas, y pese al dolor que en su momento le provocó el abandono de su papá, resaltó: "Igual ni un problema".

Sorprendido, Kusnetzoff le consultó: "No pintó. Se fue a la mier... ¿no sabés ni dónde está ni nada o hablás algo?". L-Gante sorprendió y reveló que intentó acercarse a su padre, pero no tuvo éxito: "Hace poco contacté con mis hermanas de parte de mi padre, y lo puedo contactar, pero ya está".

L-Gante y la desgarradora historia con su padre en PH Podemos Hablar.

Aun así, el cantante señaló: "Soy grande, no voy a decir algo que no es. Capaz si algún día estoy libre voy y como un asado, todo, pero ya estoy hecho". Tal y como lo hizo en su visita a ShowMatch, ciclo conducido por Marcelo Tinelli, advirtió: "De él no aprendí nada".

Andy volvió a intervenir y resaltó la importancia que tuvo la madre de L-Gante: "De tu vieja aprendiste justamente y es una persona importante". Y el músico indicó: "De mi mamá aprendí todo. Además de ser mi mamá, yo no la quería defraudar. No me comí las cagadas a pedos ni me fajaron ni nada, pero por mi propia cuenta me di cuenta de que no la tenía que hacer renegar".

La curiosa historia detrás de la canción del abecedario que compuso L-Gante

L-Gante contó en detalle cómo fue que se le ocurrió componer una canción que mencionara al abecedario: “Estaba en un hotel de Veracruz, México, aburrido, esperando para salir a dar el show con un amigo y dije ‘Ya fue, voy a hacer una canción del abecedario’, así de la nada. Y me puse a buscar una pista en el celular y le dije a mi amigo que me filme”.

El compositor de cumbia indicó que intentó componer el tema para que los docentes puedan enseñar el abecedario con mayor facilidad y los niños cuenten con otra forma de aprenderlo: "Le fui buscando el ritmo. No es ninguna ciencia, y la cantidad de vistas que tuvo fue lo que me llenó el alma porque yo lo hice con la intención de que el abecedario pegadizo exista. Vos te ponés a escuchar esa canción dos veces y ya te quedó. Es una herramienta. Lo pensé como una herramienta. Imagino que soy una maestra de primer grado que dice ‘vamos a cantar el abecedario con la canción del L-Gante, chicos’, y al segundo día ya se la saben”.