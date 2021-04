El conductor Paulo Vilouta contó que tuvo un cruce con un funcionario de Mauricio Macri durante su tiempo como presidente de la Nación. En diálogo con Infobae, le consultaron si alguna vez había tenido algún inconveniente por algo que dijo y no dio vueltas al recordar lo ocurrido durante su tiempo en el ambiente del fútbol. "Los dirigentes del fútbol, por lo menos los de aquellos tiempos, te mandaban barrabravas para apretarte, a tratarte mal, a desestabilizarte", expresó.

Pero más allá de esto, puso un freno y habló de aquel momento vivido durante los años del macrismo en la gestión del país: "Fue con un vocero de un presidente, que no le di mucha trascendencia porque dije este es de cuarta. Un día viniendo a la Radio La Red, a reemplazar, nunca lo conté, a Eduardo Feinmann, me llama Iván Pavlovsky porque Mauricio quería contar que River y Boca iban a jugar con público local y visitante. Obviamente que lo aceptamos". Pero agregó: "Hacemos la nota pero yo no quería hablar solamente de eso, tenía al presidente y quería habar de economía y quería hablar de dos o tres cosas más".

Tras recordar lo ocurrido, Vilouta reveló: "El señor Pavlovsky después me dejó un mensaje, lo tengo guardado porque esas cosas hay que guardarlas, molesto porque como que yo no había cumplido. Yo muchas veces me escribía con Macri sin Pavlovsky. Así que Pavlovsky para mí cumple una función o cumplía una función, con todo respeto, pero si el jefe de él hablaba conmigo yo no necesitaba pedirle permiso a él".

Para cerrar, entre otras cosas, el conductor se refirió a la actual gestión de Alberto Fernández: "Lo veo flojo, yo aspiraba a otro presidente. Siempre le pongo el atenuante de la pandemia. Si esto le hubiese pasado a Macri o le hubiese pasado a Lavagna, o a quien sea, es un cimbronazo donde vos tenés que destinar presupuesto, ideas, poner énfasis, en algo impensado. Pero lo noto flojo desde el lado político". Y apuntó contra la vicepresidenta: "Me hubiese gustado que el rol protagónico lo tenga él. No que cada vez que habla Cristina parece que tiembla absolutamente todo. A mí él, previo a ser presidente, me parecía interesante porque tenía como un manejo político. Yo lo consultaba, me parecía muy potable, lo valoro. Pero no es lo que yo pensé que iba a ser. Todavía tiene tiempo y veremos sin pandemia cómo actúa".

Escuchalo: