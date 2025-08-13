Cómo Claudio Contardi le robó el departamento a Julieta Prandi: "Pensé que estaba todo bien"

Julieta Prandi contó tiempo atrás cómo Claudio Contardi se quedó con su departamento.

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión por los abusos que denunció la modelo y conductora. Entre situaciones que atravesó con el empresario de 57 años, la actriz y conductora contó cómo él la estafó para robarle su departamento, en una entrevista concedida a Susana Giménez tiempo atrás.

"Estoy enojada ¿Por qué hacer tantas cosas malas y vos sos tan buena?", comenzó Susana Giménez. "Como vos sabés, yo trabajo desde muy chiquita. Desde los 17 años. Hice todo sola, me fui a vivir sola, me compré mi departamento con todo mi esfuerzo en el 2009, ya juntados vinieron a mi casa él y Ezequiel que es su hijo, en ese momento salía del colegio, terminaba la secundaria, y en 2010 quedo embarazada de Mateo", relató Julieta.

"Él me dice '¿qué te parece si compramos un departamento más grande?' En vez de darme la mitad del efectivo, dame tu departamento como parte de pago, tu 50%. Siempre fui muy confiada", agregó la actriz de 44 años sobre el momento en que Contardi la estafó y se quedó con su bien. "Al poquito tiempo me dice 'yo siempre le quise comprar a Ezequiel un departamento. En vez de comprar otro, ya que este es parte de pago, le voy a poner este a Ezequiel a su nombre'", recordó Prandi.

De esta manera, su departamento pasó a nombre del hijo mayor de Contardi. "Yo accedí porque pensé que estaba todo bien, él compra un departamento mucho más grande. No hablamos a nombre de quién lo pongo', yo no me había casado. Me casé 6 meses más tarde y cuando lo escritura, lo escritura a nombre de él y su mamá... En este momento Ezequiel vive en mi departamento que compré con mi esfuerzo", reconoció con dolor frente a la mirada de Susana Giménez.

La condena a 19 años de prisión a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi

Este miércoles, el Tribunal N° 2 de Campana impuso una condena de 19 años de prisión a Claudio Contardi por los abusos que su expareja Julieta Prandi denunció durante varios años de relación. Los letrados de la conductora y modelo habían solicitado una pena ejemplar de 50 años, mientras que la fiscalía, que ratificó la existencia de los delitos, había pedido un castigo inferior a los 20 años. Además, se ordenó su detención inmediata y su traslado a la Unidad N° 41 de Campana, bajo la custodia del Servicio Penitenciario.

"El Tribunal en lo Criminal N° 2 Zárate-Campana resuelve condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos desde el 28 de junio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018", indicaron.