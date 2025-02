El escritor Neil Gaiman y su exesposa, demandados por agresión sexual

FOTO DE ARCHIVO: El escritor británico Neil Gaiman en Portland, en el estado de Oregon

El autor de superventas Neil Gaiman y su esposa, de la que está separado, fueron demandados por una mujer neozelandesa que pide millones de dólares por supuestos abusos sexuales y tráfico de personas mientras trabajaba para ellos como niñera, según tres demandas presentadas el lunes.

Scarlett Pavlovich dijo que Gaiman, autor de la serie de cómics The Sandman y de la novela American Gods, la violó repetidamente mientras trabajaba para él y Amanda Palmer en 2022, causándole daños físicos, mentales y emocionales.

Palmer fue acusada de saber que Pavlovich era vulnerable y de no advertir que Gaiman tenía un historial de comportamiento depredador, según los documentos judiciales.

La pareja fue acusada en la demanda que Pavlovich presentó ante el tribunal federal de Madison, en el estado de Wisconsin. Palmer es la única acusada en las demandas federales de Pavlovich presentadas en Manhattan y Boston.

Gaiman posee una propiedad en Wisconsin y Palmer es residente en Nueva York o Massachusetts, según las demandas.

Gaiman negó las acusaciones de relaciones sexuales inapropiadas en un artículo publicado en enero en su blog, después de que los medios de comunicación se hicieran eco de ellas.

"Nunca he mantenido relaciones sexuales no consentidas con nadie. Jamás", escribió. Gaiman no ha sido acusado penalmente.

El representante de Palmer no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios formuladas el martes. Las demandas persiguen daños no especificados que "razonablemente se cree" que superan el millón de dólares en múltiples reclamaciones.

Según los documentos judiciales, Palmer conoció a Pavlovich en Auckland, Nueva Zelanda, en 2020, cuando Pavlovich tenía 22 años y no tenía hogar, y sabía que Pavlovich sufría problemas de salud mental.

Luego, en 2022, cuando Palmer y Gaiman vivían separados en la isla de Waiheke, cerca de Auckland, Palmer supuestamente le pidió a Pavlovich que comenzara a cuidar al hijo de la pareja.

Desesperada por el dinero y la vivienda, Pavlovich accedió, pero pronto Gaiman comenzó a abusar sexualmente de ella, incluso violándola, asfixiándola y agrediéndola en presencia de su hijo, según los documentos judiciales.

Los abusos duraron supuestamente varias semanas, hasta que Gaiman y su hijo se marcharon a Europa. Pavlovich declaró que Palmer le había dicho que más de una docena de mujeres, entre ellas varias exempleadas, se habían quejado de encuentros sexuales abusivos con Gaiman.

Según los documentos judiciales, Pavlovich presentó una denuncia policial acusando a Gaiman de agresión sexual, pero la policía no hizo nada porque Palmer se negó a hablar con ellos.

Las acusaciones de mala conducta contra Gaiman empezaron a salir a la luz pública en 2024, y Dark Horse Comics dijo el mes pasado que dejaría de publicar sus obras. Entre los cómics y novelas de Gaiman se cuentan Coraline, The Graveyard Book, Good Omens y How to Talk to Girls at Parties.

Con información de Reuters