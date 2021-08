La producción de El Trece y un grito desesperado a Juana Viale: "Es una cosa"

Juana Viale protagonizó un desopilante momento en el inicio de su programa. Qué fue lo que le gritaron desde la producción de El Trece en plena transmisión en vivo.

Juana Viale volvió a ser tendencia el pasado fin de semana. La conductora llevó adelante el programa del sábado por la noche y también el del domingo al mediodía. En este último, y frente a la visita de famosos como Ingrid Grudke, Fabiana Cantilo, Antonio Grimau y Campi, curiosamente protagonizó un momento verdaderamente sorprendente: los gritos de la producción de El Trece que recibió ni bien se sentó en la mesa.

Como lo hace habitualmente antes de presentar a los invitados de la "mesaza", Juana dio detalles sobre el vestuario que llevaba puesto: "Como siempre, me vengo con la remerita blanca y jeans. No me produje nada esta vez, sencillita, siempre muy sencillita. Este look espectacular que me hizo Gino Bogani es una túnica en seda estampada, con arabescos geométricos". Y agregó: "Toda la geometría que yo no tengo, la tiene este vestuario".

Luego de mencionar a Maurin Catarin, quien se encargó de hacerle el maquillaje y el peinado, la nieta de Mirtha Legrand hizo la presentación formal de cada uno de los famosos. Sin embargo, y mientras mencionaba a cada uno, se vio sorprendida por los aplausos y gritos de la producción de El Trece: "Te queremos todos, Juana".

Juana Viale, en la conducción del programa de Mirtha Legrand.

Visiblemente alegre y algo emocionada, Juana Viale reaccionó con un sentido comentario: "Es amor profesional, es una cosa maravillosa". Por su parte, Grimau expresó: "Ah, bueno. Es un fervor tipo cancha de fútbol". Y el comediante Martín Campilongo también le indicó: "El productor está con los piquetes".

El mal rating de Juana Viale durante la noche del sábado que llevó a Patricia Bullrich al programa

Este sábado, Juana Viale y Andy Kusnetzoff volvieron a enfrentarse en el clásico televisivo de los sábados a la noche y pese a que la nieta de Mirtha Legrand haya pensado la mesa más macrista de todas con Patricia Bullrich, volvió a perder contra PH: Podemos Hablar. Más temprano, Juana volvió a perder contra Pasapalabra, Especial Famosos.

En la media hora que compiten de manera directa, La noche de ML, conducida por Juana Viale en reemplazo d e Mirtha Legrand, no logró ganarle a Pasapalabra, Especial Famosos, ciclo conducido por Iván de Pineda en Telefe. La mesaza completamente macrista con la exministra Patricia Bullrich llegó a los 5.9 puntos de rating frente a los 7.6 que cosechó el canal de las pelotas.

Asimismo, Pasapalabra, Especial Famosos, alcanzó un pico de 8.6 puntos y lideró su franja, dejándole un piso firme al programa que conduce Andy Kusnetzoff en su quinta temporada que llegó a los 11.7 en lo más alto de su jornada. Por su parte, la nieta de Mirtha Legrand arrancó en El Trece con una base de 6 puntos que pudo elevar a lo largo de la noche sólo hasta llegar a los 7.6.