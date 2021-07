Inesperado: tenso cruce entre Dolli Irigoyen y Silvina Escudero en la mesa de Juana Viale

La chef y la bailarina fueron al programa de Juana Viale quien, con una picante pregunta, disparó un fuerte debate al aire.

La chef Dolli Irigoyen visitó el programa de Juana Viale y protagonizó junto con Silvina Escudero un fuerte ida y vuelta sobre el uso de animales en la cocina. Juana llevó a la mesa de El Trece la polémica que despertó Masterchef Celebrity 2 con el uso de caracoles vivos para un plato y generó fricción entre sus invitadas.

La nieta de Miartha Legrand recordó el escándalo por la consigna del reality de cocina y, sabiendo que Silvina Escudero es vegetariana, cuestionó a la chef que participó del programa de Telefe. No casualmente, Patricia Sosa, exparticipante de Masterchef y vegetariana confesa, también estaba en la mesa.

“El hecho de que no se sepa como se cocinan las cosas, no quiere decir que no se hagan así. Nuestras abuelas nos mandaban a juntar caracoles, las ponían en polenta y se cocinaban vivas, como un pulpo que se tira al agua y también una langosta que se pone viva a cocinar en agua caliente como ocurre en la costa del Mediterráneo, entonces vos podés elegir comer o no comer”, respondió Irigoyen ante la chicana de Juana. “Ahí empezaron las críticas por las redes sociales diciéndome de todo” agregó.

A continuación, Escudero expresó: "Perdón si te lo tomaste personal, es un debate super importante. No es algo contra vos". “Cada uno puede elegir lo que ingiere si es vegetariano, vegano o carnívoro. En mi humilde opinión lo que no hay que elegir más es el sufrimiento animal”, puntualizó al tiempo que se encontró con una reflexión de la cocinera.

"¿Cuántas gente que hoy no tiene para comer puede comprar almendras para hacer leche de almendras? Yo puedo, vos podés, tenés una licuadora. Ojalá tengan una proteína, un alimento y ojalá en argentina la cantidad de niños que se mueren de hambre todos los días tengan un pedacito de carne, un pedacito de queso. Me parece que nos tenemos que ocupar un poco más de la desnutrición infantil", disparó Dolli.

Más adelante, la bailarina no reparó en lo observado por la cocinera e insistió con su propuesta y aseguró que la nutrición infantil debe ser una prioridad, pero no la única. “Me parece superválido lo que decís. Yo no soy una fundamentalista, sólo siento que tengo que ser fiel a mis convicciones: estoy a favor de que haya una evolución progresista para que no haya más maltrato y crueldad con los animales. Ese es mi granito de arena”, concluyó.