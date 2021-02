Después de una polémica renuncia a Intrusos en el espectáculo, el periodista Jorge Rial está preparando todo para el debut de TV Nostra y compartió con sus seguidores de Instagram la confirmación de Marina Calabró para acompañarlo en las noches de América.

"Estamos en el camino. #TVNostra ya está avanzando. Y les aseguro que es hermosa. Ya está @marinacalabro_ok de vuelta en el equipo", celebró Jorge Rial a través de su cuenta de Instagram en una foto en la que está con la periodista con la que compartió 4 años en la mesa de Intrusos en el Espectáculo.

En la misma publicación, Rial se refirió al nuevo desafío que implica salir al aire en la noche de América con Tv Nostra y tiró algunos palos para Intrusos. "Salir de la zona de confort no es fácil. En un medio donde todos buscan salvarse con un formato, yo decido dejar @intrusos y saltar a algo nuevo. A lo que siento que me va a volver a hacer feliz. A llenarme de adrenalina. A no saber qué es lo que va a pasar cada día. A reconquistar a la gente. A reafirmar los laureles conseguidos en una batalla de 35 años en los medios", comenzó.

Más adelante, insistió con el cansancio derivado de 20 años al frente del magazine de espectáculos y destacó: "Lo que viene es todo pasión. Es energía pura. Es ganas de salir a la cancha. De volver a encontrarse con la gente. De la incertidumbre del cómo nos va a ir que es, les aseguro, un combustible interminable. Por eso estoy feliz de juntarme con gente joven que se entusiasma con mi entusiasmo".

Marina Calabró sobre su incorporación a TV Nostra

En diálogo con Teleshow la periodista Marina Calabró celebró su incorporación al nuevo programa de Jorge Rial y adelantó cuál será el rol de los panelistas que acompañen al ex conductor de Intrusos en el espectáculo. “No es un clásico programa de panel donde una nota es un disparador y todas discutimos sobre lo mismo", indicó.

"Hay una apuesta a generar otra dinámica, es un desafío porque nos obliga a todos a salir de la zona de confort. Va a tener además cierta complejidad técnica. Más allá de los informes, va a haber un apoyo de pantalla”, expresó y adelantó que la clave del nuevo programa de la noche de América será que "todos hablarán de todo".

Sobre la oportunidad que vuelve a darle Jorge Rial con quien ya había compartido programa en América durante 4 años, Calabró destacó: "Tenemos un código al aire que es de confianza, de respeto, de tenernos el timing, de saber un poco cuándo el otro te necesita”. “Es una puesta novedosa, estamos trabajando para que no sea un programa más, que sea distinto desde lo visual y los informes”, completó.

El primer invitado a TV Nostra

Recientemente, Jorge Rial volvió a hacer de las suyas en Twitter y causó mucha intriga entre sus seguidores en relación a un invitado al que definió como "una bomba" que podría conmocionar a la televisión nacional y que decidió convocarlo para la primera emisión en la noche de América de TV Nostra.