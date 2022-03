El terrible fallido de Jonatan Viale en vivo: "Estamos cerca de ganar"

Bullrich dijo que van a ganar las elecciones de 2023 y Viale lanzó una insólita afirmación.

El conductor de La Nación + Jonatan Viale lanzó una insólita afirmación cuando entrevistaba a la presidenta del PRO, Patricia Bullirich, y quedó expuesta su vinculación a la alianza electoral Juntos por el Cambio.

Todo comenzó cuando Bullrich dijo que iban a ganar las elecciones presidenciales de 2023 debido al debilitamiento del gobierno nacional y al ascenso de Cambiemos como el partido más representativo de la oposición. "El peronismo está dividido y va a generar varios frentes. Por eso la importancia de que Cambiemos mantenga la unidad en este momento. No está en duda la unidad, pero está muy comentada, porque estamos muy cerca de ganar las elecciones", lanzó.

"¿Estamos muy cerca de ganar las elecciones?", preguntó Viale, hablando en primera persona y dando a entender que era parte de Juntos por el Cambio. Luego, como si se diera cuenta del error, se llevó la mano a la cara y quedó en silencio.

Por su parte, la líder del PRO dijo que Alberto Fernández no tiene posibilidades de ser relecto, porque "no tiene personalidad, es mal evaluado y no puede tomar decisiones". Además opinó que el Frente de Todos está dividido, situación que le quitar poder.

Acerca del día de la mujer trabajadora, Bullrich afirmó que hoy el feminismo es kirchnerista. "Hacen silencios y discriminan", acusó la ex ministra de Seguridad, quien recordó que en los noventa todos los partidos políticos votaron a favor de la ley de cupo.

En la entrevista, Bullrich atacó a La Cámpora y dijo que Cambiemos no va a arrojar a la Argentina al default, aunque adelantó que votarán en contra de algunos artículos del proyecto de ley de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La ex ministra de Seguridad y ex funcionaria de la Alianza reiteró lo que definió la Mesa Nacional, que este domingo debatió por videoconferencia las posturas del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Luego informaron que en la reunión se alcanzaron "tres coincidencias":

"No empujar a la Argentina al default".

Manifestar públicamente el desacuerdo con el plan económico.

Facultar "a los presidentes de bloque a llevar adelante la estrategia parlamentaria".

"Por responsabilidad institucional, no podemos ni vamos a empujar a la Argentina al default", subrayaron, mientras que en relación al acuerdo con el FMI y las metas consensuadas por el equipo económico señalaron que "no comparten ni están de acuerdo" con el programa presentado por la gestión del Frente de Todos.