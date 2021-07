El golpe bajo de Jonatan Viale: "¿Sabés lo que hubiera dado por tener a mi papá vacunado con ambas dosis?"

Con tal de despotricar contra la gestión de la pandemia, el periodista macrista sorprendió con una bochornosa observación.

El periodista del macrismo Jonatan Viale renueva día tras día su campaña macrista en LN+ con argumentaciones cada vez más lamentables. Esta vez, para referirse a la lamentable cifra de 100 mil muertos a causa del coronavirus, trajo a la pantalla la macabra idea de usar la muerte de su padre, el reconocido periodista Mauro Viale.

Tras compartir una teoría conspirativa tanto en la radio como en su programa en el canal de Mauricio Macri en la que aseguró que el gobierno de Alberto Fernández usa la tan esperada victoria del seleccionado nacional en Brasil para "tapar su pésima gestión", el periodista usó los 100 mil muertos por coronavirus y la propia muerte de su padre para volver a operar.

"100 mil no es cualquier número, es una catástrofe colectiva. Es la peor catástrofe colectiva de la historia argentina. Sé que se ponen nerviosos con esto, pero son 154 guerras de Malvinas o 1923 tragedias de Once. O, si lo quieren ver de otra manera, 1163 bombas a la AMIA o más de 500 incendios de Cromañón. Y todavía no pidieron perdón", arrancó Jonatan Viale.

Cuando la oposición se cansó de asegurar falsamente que no había vacunas, redoblaron la apuesta afirmando, también falsamente, que no hay segundas dosis de vacunas contra el coronavirus. Como Joni tiene que insistir con sus operaciones, sacó de abajo de la manga una tétrica comparación. "¿Sabés lo que hubiera dado por tener a mi papá vacunado con ambas dosis?... Es inexplicable, pero no llegó a tiempo", expresó.

"Alfonso Massa, el papá de Sergio Massa, con primera dosis de Sputnik 26 de enero, segunda dosis 11 de febrero", afirmó el periodista cuando, por aquel entonces, él mismo afirmaba que la vacuna producida por el laboratorio ruso Gamaleya era "veneno".

"Pidan perdón, digan 'nos equivocamos, nos robamos las vacunas'. La catástrofe la hicieron ustedes, solo que no se hicieron cargo de nada", agregó. Fiel a su militancia, el periodista trajo a su editorial a su líder Mauricio Macri: "Qué obsesión infantil, estúpida y chiquitita les agarró con Macri. Macri tiene la culpa del covid, Macri tiene la culpa de la vacuna, Macri tiene la culpa del dólar", lanzó.

Firme y enfático en su posición, continuó: "Los 100 mil muertos son responsabilidad de la espantosa gestión de Alberto Fernández". "Háganse cargo de que tienen una banda de inmorales que se apoderaron de las vacunas antes que los médicos, antes que los viejos, antes que los enfermos. Esta pandilla indecentesabe perfectamente que se apropió de una vacuna que no le correspondía", propuso.

No conforme, volvió a golpear bajo al afirmar: "Lo que hubieran dado todas las familias por tener a su papá, a su mamá, a sus hijos vacunados con ambas dosis. ¿Sabés todo lo que nos perdimos?", completó.