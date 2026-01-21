Dolor en el Festival de Jesús María: un jinete de 23 años sufrió un trágico accidente y lucha por su vida.

Un jinete de 23 años, oriundo de Ayacucho sufrió un trágico accidente mientras regresaba de participar en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba.

El joven permanece internado en estado delicado tras un accidente de tránsito ocurrido este lunes 19 de enero por la mañana en la Ruta Provincial 46, a la altura de Bragado, en el que otras dos personas fallecieron.

Los detalles del accidente que sufrió el jinete del Festival de Jesús María

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:45, en el kilómetro 60, cuando chocaron de frente una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux. El joven domador, Aarón Tomás Tort, regresaba de participar en el Festival. Todavía se está investigando cuáles fueron los motivos del choque.

Como consecuencia del impacto, Tort sufrió la ruptura de un vaso sanguíneo y debió ser sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital Municipal de Bragado. Tras la intervención, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, con evolución favorable.

Su madre, Fabiana Córdoba, informó en diálogo con el medio local Ayacucho al Día que la operación resultó exitosa y que los estudios que le realizaron los médicos descartaron lesiones en la cabeza y el rostro del joven.

Imágenes del accidente que sufrió el jinete del Festival de Jesús María.

Otros dos fallecidos en el accidente

En el accidente perdió la vida Stella Maris Correa, de 61 años, abuela política del jinete y vecina de la localidad de Rauch. En la Toyota Hilux también viajaba Florencia González, de 31 años, quien conducía el vehículo y sufrió fracturas en un brazo y en la pierna derecha.

Por su parte, la Volkswagen Amarok era manejada por Damián Melo, de 47 años, domiciliado en 25 de Mayo, quien resultó con un hematoma pulmonar y la fractura de una costilla. Su acompañante, Luis Herrera, falleció en el lugar del hecho a raíz de las graves heridas sufridas. Las autoridades siguen trabajando para determinar qué fue lo que causó este trágico choque.