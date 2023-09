iPhone 15: los radicales cambios en el nuevo celular de Apple

Las novedades del iPhone 15 que festejan los usuarios de Apple. Los cambios que implementó la compañía el nuevo smartphone. Cuándo salen a la venta y cuánto cuesta.

Los colores disponibles en el iPhone 15 y el 15 Plus.

El iPhone 15 ya es una realidad. Este martes se llevó a cabo el Apple Park, el evento organizado por la empresa para presentar la nueva generación de su celular insignia y otros de sus dispositivos. El lanzamiento era uno de los más esperados del año y causó furor por los radicales cambios que le introdujeron al nuevo smartphone.

El evento de Apple se pudo seguir en directo desde todas partes del mundo y el plato fuerte fueron el iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. La compañía informó que el chip procesador A16 Bionic, que antes estaba disponible en el iPhone 14 Pro y Pro Max, ahora estará incorporado en el iPhone 15 y iPhone 15 Plus para mejorar la gestión de la energía de la batería.

Los grandes cambios del iPhone 15

La gran novedad del emblemático smartphone creado por la empresa fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne es el puerto de carga y trasferencia de datos USB-C. Este cambio se produjo por una regulación de la Unión Europea que obliga a los fabricantes a abandonar su histórico cargador lightning.

El dispositivo posee el sistema de "dinamic island" en todos los modelos de la gama, una cámara de 48 MP y una pantalla más resistente. Vendrá en dos tamaños, 6.1 y 6.7 pulgadas y será hasta dos veces más brillante que el iPhone 14, además de un nuevo sistema de cámara con inteligencia artificial integrada que mejora el resultado de las fotos.

Además, desde la compañía explicaron que el nuevo celular tiene un sistema para priorizar la voz humana, mediante IA, para ocultar los ruidos de un ambiente que interfiere en una llamada telefónica. También presentaron un sistema de llamadas de emergencia para zonas sin conectividad: Emergency SOS.

La actualización más notable del iPhone 15 y 15 Plus por fuera de los cambios en el puerto USB, es el sistema de cámara mejorado. El sensor de la cámara principal pasará a ser de 48 megapíxeles, en comparación con el de 12 megapíxeles que se encontraba en el iPhone 14. Además posee un teleobjetivo de 12 megapíxeles y mejoras en el modo retrato, por lo que no habrá que cambiar manualmente al modo retrato.

Dentro del iPhone 15, Apple también actualizó el chip al A16, el mismo que se encuentra en los modelos de iPhone 14 Pro del año pasado. Apple además prometió “duración de la batería para todo el día” con el iPhone 15 gracias a una batería más grande.

El iPhone 15 también incluye un chip de banda ultra ancha de segunda generación, al igual que el nuevo Apple Watch Series 9. Esto mejora la conectividad con otros dispositivos que están más lejos y puede permitir una búsqueda precisa en Find My para que puedas encontrar amigos más fácilmente si tenés los últimos modelos de iPhone 15.

Cuánto sale el iPhone 15

El nuevo iPhone saldrá a la venta el 22 de septiembre, pero podrán reservarse a partir del próximo viernes y estarán disponibles en los Apple Store de todo el mundo, empezando por los de Estados Unidos.

El iPhone 15 costará 799 dólares y el 15 plus 899 (ambos vendrán con 128 GB de almacenamiento). Mientras que el iPhone 15 Pro empieza con un precio de US$ 999 (igual que su modelo predecesor, del año pasado), pero el iPhone 15 Pro Max tendrá un costo inicial de US$ 1.199 (100 dólares más que el 14 Pro Max de 2022).

En el caso del iPhone 15 y el 15 Plus, los colores disponibles son: negro, azul, verde, amarillo y rosa. En cuanto el iPhone 15 Pro y el Pro Max, viene en blanco, plata, azul y negro titanio. Ambos incluyen una carcasa de titanio, la misma aleación utilizada en los rovers de Marte.