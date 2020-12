El 2020 fue un año de cambios para toda la sociedad, e Intrusos también fue afectado por la pandemia del coronavirus. A lo largo de estos meses, varios panelistas pasaron por el programa tanto de manera presencial como remota y algunos de ellos, quedaron en el camino. Ahora, Damian Rojo confirmó que el año que viene dejará de formar parte de Intrusos y se convirtió en el cuarto periodista en abandonar el panel.

Actualmente, el panel lo integran Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Débora D’Amato y Paula Varela. Rojo trabaja hace cuatro años en Intrusos y este año seguía trabajando en la producción del ciclo y haciendo algunos móviles para el programa. Sin embargo, decidió que era el momento de dar un paso al costado.

Damián Rojo anunció que no va a renovar el contrato con América TV, que vence el próximo 28 de febrero. “Arreglamos que sigo así como estoy hasta que termine mi contrato. Es decir que, en realidad, lo que hacemos es no renovarlo. Es eso, nada más. Está todo bien, pero yo prefiero estar en el panel. Y se dio que ahora no estoy en el estudio. Sigo trabajando hasta fines de febrero haciendo producción y saliendo por Zoom o haciendo algún móvil cuando la noticia lo amerite y cuando se pueda. Pero todo bien con todos. La verdad que no hay conflicto ahí”, confirmó Rojo a Teleshow.

Al consultarle sobre la reacción de Jorge Rial sobre su inesperada salida, Rojo contestó que aún no se lo contó. “No hablé con Jorge todavía, porque esto se decidió ayer y no estoy yendo al canal”, reconoció el periodista.

Por el momento, Rojo no tiene ningún proyecto televisivo a futuro y se mostró tranquilo con esa situación. “Es muy reciente esto y todavía me quedan tres meses por delante. Es probable que siga en el canal porque algo se habló en su momento, pero no hay nada conversado”, sostuvo el panelista. En lo que va del año, Marcela Tauro y Daniel Ambrosino, Guido Zaffora y ahora Damián Rojo abanadonaron Intrusos.