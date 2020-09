Se llama Nathan Meads y lo confunden con Brad Pitt. "A veces no puedo salir a trabajar", afirmó.

¿Existe el doble de Brad Pitt? Aunque resulte difícil de creer, sí. Se trata de Nathan Meads, un albañil de 34 años que arrasa en las redes sociales por su increíble parecido físico con el galán de Hollywood. Fue tal el impacto que causó que dejó su trabajo y se hizo influencer. "No puedo caminar tranquilo por la calle, me confunden con Brad Pitt", afirmó, en declaraciones a un medio británico.

Nacido en Oxford, Meads reconoció en una entrevista con el Daily Mail que él mismo no se ve tan parecido al famoso actor, con quien lo empezaron a confundir hace diez años. “Ser el doble es bueno, pero no puedo caminar tranquilo por la calle. La gente me persigue y hasta me costó mi matrimonio, porque la madre de mi hija odiaba que no pudiéramos ir a ninguna parte, por el asedio insoportable que recibía“, explicó al medio.

Debido a su parecido físico con el actor, decidió sacar provecho y convertirse en influencer de Instagram con su cuenta @bradpitt_lookalike, en la que cuenta con más de quince mil seguidores y posa de forma sensual, imitando los looks del ex esposo de Angelina Jolie. Además, se convirtió en embajador para firmas de moda y tiene su propia agencia de representación.

Por asistir como doble de Brad Pitt a eventos, Meads cobra de 500 a 1000 libras. En la plataforma Only Fans sube contenido explícito (fotos desnudo) para el disfrute de los seguidores que deseen abonar por el contenido. Si bien la fama le costó una pareja, gracias a este repunte mediático consiguió novia por Facebook y son pareja desde 2019.