¿Un pastel o un zapato?: La ilusión optica furor en redes

Las redes están locas por un vídeo en el que se cortan varios objetos —zapatos, papel higiénico y un florero, entre otros— que acaban siendo no lo que parecen. A primera vista no se ve nada raro. Pero a la hora de cortar los objetos y ver qué hay adentro, la realidad cambia por completo: son nada más y nada menos que tortas tan artísticamente ingeniosos que es imposible no caer en la trampa.

​La artista pastelera capaz de crear estas obras de la confitería se llama Tuba Geckil, de Turquía. Su talento no se limita a preparar deliciosos pasteles. Para conseguir formas tan realistas necesita ciertos conocimientos de escultura, pintura e incluso anatomía, y una capacidad sorprendente para atender a los más pequeños detalles.

Además de objetos cotidianos, Tuba crea postres con forma de otra comida, incluso carne, setas, fruta o platos enteros, como hamburguesas o esta pizza, que en realidad es un pastel de fresa con chocolate.

Tuba Geckil ha ganado muchos concursos internacionales de arte pastelero. El proceso de creación de sus postres es fascinante.

Entre las celebridades y los políticos que se convirtieron en los postres de Tuba se encuentran Donald Trump, Angela Merkel, Bob Marley, la princesa Diana y otro cocinero turco conocido como Salt Bae. (Sputnik)