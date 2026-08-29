De la fake news que la vínculo a Colapinto a heredera al trono: quién es Ingrid Alexandra, la princesa de Noruega

La muerte del rey Harald V abrió un nuevo capítulo en la historia de la monarquía noruega. Su hijo, Haakon, ascendió al trono, y con este cambio, la princesa Ingrid Alexandra pasó a ser la heredera directa, marcando un hecho inédito: será la primera mujer que ejerza como reina regente en Noruega en más de seis siglos.

Ingrid Alexandra nació el 21 de enero de 2004 en Oslo, y su llegada al mundo fue tan especial que el entonces príncipe heredero Haakon declaró ante las cámaras: “Es la recién nacida más bonita del mundo”. Aquel momento también tuvo un toque íntimo, ya que fue el propio Haakon quien cortó el cordón umbilical de su primogénita.

Su nacimiento significó un antes y un después en la tradición noruega, pues tras la abolición de la ley sálica en 1990, las mujeres pasaron a tener derecho directo al trono, siempre que sean el primogénito. Esto cambió la antigua norma que reservaba la sucesión únicamente al primer hijo varón.

El cambio histórico en la ley de sucesión que le abrió el camino al trono

A lo largo de sus 22 años, Ingrid mantuvo un perfil bastante reservado y alejado de controversias, dedicándose a cumplir con las responsabilidades que su posición demanda. La única excepción destacable fue la decisión de sus padres, Haakon y la princesa Mette-Marit, de inscribirla junto a su hermano Sverre en una escuela privada, rompiendo con la tradición familiar que siempre apoyó la educación pública.

Tras cinco años en la Escuela Internacional de Oslo, Ingrid volvió a la educación pública, matriculándose en Elvebakken, uno de los institutos más grandes de la capital. Durante esos años, comenzó a involucrarse en actividades públicas, enfocándose en temas como el medio ambiente y la infancia.

De las redes a la desmentida oficial: la insólita "fake news" con Franco Colapinto

Sin embargo, ese perfil cauto no la libró de los rumores mediáticos globales. En noviembre de 2024, las redes sociales y varios portales internacionales estallaron con una insólita fake news que la vinculaba sentimentalmente con el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto. El rumor afirmaba falsamente que la revista escandinava Se og Hør había confirmado el noviazgo. La bola de nieve creció tanto que el propio editor en jefe del medio noruego tuvo que salir públicamente a desmentir la información, aclarando que ni siquiera figuraba el nombre del deportista en sus archivos y que se trataba de un rotundo malentendido.

En una entrevista al cumplir 18 años, Ingrid admitió: “No he ido a ninguna escuela de reinas. Pero aprendo mucho de mi abuelo y de mi padre a través de todo lo que hacen y de lo que hablan. Creo que, en nuestra posición, lo más importante no es que nos digan qué hacer, sino hacerlo a nuestra manera”.

El rey Haakon de Noruega y la princesa heredera Ingrid Alexandra se reúnen con ministros en una reunión extraordinaria del gabinete en el Palacio Real, tras el fallecimiento del rey Harald, en Oslo, Noruega

Servicio militar de elite y turbulencias familiares: la preparación de la princesa

Un paso clave en su formación fue en 2023, cuando ingresó al Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte para completar 15 meses de servicio militar como artillera de un vehículo de combate. Esta experiencia fue valorada positivamente por sus superiores, quienes destacaron su disciplina y capacidad para integrarse al equipo.

En ese período, Ingrid también se convirtió en un apoyo importante para su medio hermano Marius Borg Høiby, quien enfrentó graves acusaciones de abuso y una condena que aún está en apelación.

El verdadero giro en la vida de Ingrid llegó en junio de 2026, cuando la salud de su madre, la reina Mette-Marit, se complicó debido a una fibrosis pulmonar crónica. Esto obligó a Ingrid a abandonar sus estudios universitarios en Australia para regresar a Oslo y acompañar a su madre durante su delicado proceso.

El momento decisivo: la salud de Mette-Marit y el rol que asume ante la partida de Harald V

Con la reciente muerte de su abuelo, y ante la enfermedad y recuperación de su madre tras un trasplante de pulmón, Ingrid está llamada a asumir un rol mucho más activo dentro de la Casa Real, ocupando el lugar de la reina cuando sea necesario. De hecho, participó de la primera reunión de gabinete de su padre.