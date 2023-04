Horóscopo semanal: predicciones del 3 al 9 de abril de 2023

Horóscopo semanal del 3 de marzo al 9 de marzo: consejos, predicción para tu signo y colores del momento para cada día.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 14 de marzo al 21 de marzo de 2023. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en sitios de Internet especializados en cartas astrales, solo necesitás tu horario y tu ciudad de nacimiento.

Horóscopo semanal de Aries

Lunes 3

Deberían tratar de no malinterpretar las cosas que les dicen personas de confianza. A veces las buenas intenciones no podemos verlas el punto es tratar y saber escuchar al otro. Comienzo de una actividad que los alegrará. Momento de color: menta.

Martes 4

Deberían insistir un poco más para lograr lo que esperan en sus lugares de trabajo. No piensen en la situación general sino en las suyas propias. Lo importante en la fecha sería el ímpetu y la confianza propia. No renuncien. Momento de color: amarillo.

Miércoles 5

No tomen determinaciones arrebatadas con respecto a un negocio que les ofrecen y parece claro. No siempre la gente dice la verdad; saberlo es importante no para desconfiar de todos sino para ser precavido. Analicen. Momento de color: caoba.

Jueves 6

Una sensación de alivio les dará una venta que logran realizar. No se comprometan con reuniones de trabajo en el día porque no podrán concurrir. Se ocupan de movimiento de papeles. Cada cosa la importancia que merece. Momento de color: oro.

Viernes 7

Logran realizar sus obligaciones laborales con una gran facilidad. Cuestiones no resueltas comienzan a tomar su rumbo. Un estado anímico positivo los ayudará a ver de otra manera una cuestión afectiva que los entristece. Momento de color: malva.

Sábado 8

Resuelven situación de tirantez que tenían con sus parejas. Los entretelones en la familia los obligarán a tomar una decisión. Reúnanse y hablen. El punto es querer conciliar, sentir que lo mejor es la paz, la unidad y el amor. Momento de color: azul.

Domingo 9

Una propuesta de negocios les llega en una reunión familiar. Estén atentos a lo que respondan frente a pedido poco claro que alguien les formularía. La relación afectiva crece favorablemente; no se apresuren; disfruten día a día. Momento de color: lavanda.

Horóscopo semanal de Tauro

Lunes 3

La calidad en la manera de encarar una conversación les dará el resultado. Día ideal para reuniones en las que las formas y la inteligencia aportarán el resultado que esperan. La cordialidad siempre es mejor. Momento de color: lavanda.

Martes 4

No se sumerjan en un estado anímico negativo. Traten de separar los sentimientos de la realidad con la que se enfrentan. Una inquietante revelación los aliviará en sus pensamientos. Luchar por uno desde la paz. Momento de color: verde agua.

Miércoles 5

No tomen determinaciones arrebatadas con respecto a un negocio que les ofrecen y parece claro. No siempre la gente dice la verdad; saberlo es importante no para desconfiar de todos sino para ser precavido. Analicen. Momento de color: caoba.

Jueves 6

Reflejo de una luz que puede iluminar el plano laboral. Deberán estar atentos ante las circunstancias que se les presenten y no perder posibilidades ni entrevistas. Sensación de logro y de angustia a la vez. Saber que el destino llega. Momento de color: lacre.

Viernes 7

Los sentimientos aflorarán a partir de un encuentro que les hará comenzar una nueva etapa afectiva. Una propuesta que les hacen personas conocidas podría llegar a interesarles. No dejar pasar las oportunidades. Momento de color: plateado.

Sábado 8

Sacrifican unas horas de su tiempo para solucionar un problema en el orden laboral. No se inquieten si reciben un llamado alertándolos con respecto a sus finanzas; simplemente por ahora no inviertan. Cada cosa tiene su tiempo. Momento de color: lacre.

Domingo 9

Esperanzado encuentro en el plano afectivo, llegan a compartir proyectos con sus parejas. Escalón que sube en el plano personal. Superación. Sentirán ganas de realizar un viaje de placer. Planifiquen con paciencia para que las cosas salgan bien. Momento de color: celeste.

Horóscopo semanal de Géminis

Lunes 3

No imaginen cosas que después notarán que se equivocaron. Traten de dialogar con sus parejas los dos lo están necesitando. Una oportunidad de rehacer una sociedad comercial, revean, no cierren las puertas. Novedad. Momento de color: perla.

Martes 4

Importante conversación con personas del entorno laboral. Sentirán que su talento es reconocido. No dejen pasar la jornada sin realizar los trámites que vienen postergando. Día para ir paso a paso sin lastimar los nervios. Momento de color: plata.

Miércoles 5

Una nueva posibilidad en el plano de las actividades que les daría la oportunidad de cambiar de zona de residencia. Traten de conectarse con la realidad profunda de lo que desea decidir. Partir del respeto a nuestras decisiones. Momento de color: marrón dorado.

Jueves 6

Laberinto de situaciones en las que se verán envueltos. Manéjense con prudencia y sepan distinguir la información que les llega. Una inquietante revelación los incentivará a tomar una decisión afectiva. Cuiden sus impulsos. Momento de color: canela.

Viernes 7

Estado anímico un poco en declive por posible desilusión. Traten de aplicar su inteligencia y su capacidad de comprensión. Les sugieren algo interesante con respecto a sus finanzas. Los problemas del amor deberían resolverse a través del amor. Sientan. Momento de color: coral.

Sábado 8

No es un buen momento para planteos en el plano laboral, mantengan lo que tienen antes de no tenerlo. Ya llegará la mejoría esperada. Un encuentro amoroso los alegrará mucho. Busquen lo que realmente les haga bien. Momento de color: verde.

Domingo 9

No se atrasen con la organización de sus proyectos y traten de sentarse a dialogar con las personas con las que desean encararlos. Estado de ánimo justo para retomar un vínculo perdido. Hay cosas que quedan inconclusas y que habría que buscarles un final. Momento de color: turquesa.

Horóscopo semanal de Cáncer

Lunes 3

Superan un inconveniente que creían muy difícil en sus lugares de trabajo. Logran hacer que los escuchen. Una voz interior les hablará sobre una actitud que deberá tener aunque no quieran en la familia. Evolución. Momento de color: oliva.

Martes 4

A la espera de respuestas que hoy no llegan. No piensen que serán negativas sino que tardan un poco más de lo previsto. No posterguen cita, les hará bien distraerse. No desesperar, aprender a sentirnos más seguros. Momento de color: malva.

Miércoles 5

El sueño laboral estaría a punto de concretarse. Lo importante es saber que hay cosas que ustedes esperan que por el momento al nivel que desean no podría darse. Pero darle tiempo incluso al tiempo. Todo se acomoda. Momento de color: magenta.

Jueves 6

Suspenden una reunión importante por otra. Los acontecimientos de la jornada les darán la pauta de que sus cosas toman otro movimiento. Un estado anímico positivo que debieran aprovechar. Las transiciones deben vivirse con valentía. Momento de color: violeta.

Viernes 7

Reconquista amorosa que los colocará en un bello estado de felicidad. Una especial invitación para participar en reunión con personas de su trabajo los ayudará a integrarse más con ellas. Estar predispuestos a la integración con los demás. Momento de color: naranja.

Sábado 8

Comienzan una relación afectiva con alguien que no imaginan. Empiezan a ver con otros ojos una situación que antes los angustiaba mucho en el área de las actividades. El punto es estar abierto a las buenas cosas y soltar lo que nos hace mal. Momento de color: verde musgo.

Domingo 9

Eviten prometer algo a alguien del entorno familiar sabiendo que es asumir un largo compromiso. Defender nuestras cosas no quiere decir que seamos egoístas. Ayuden desde lo sano para que el otro pueda evolucionar. Momento de color: esmeralda.

Horóscopo semanal de Leo

Lunes 3

Logran comprobar una suposición en el plano afectivo. No se sientan mal frente a actitud que les manifiestan, traten de comprender lo que les dicen. Saber escuchar a quienes le dicen las cosas con amor y verdad. Momento de color: verde manzana.

Martes 4

Si no intentan una reconciliación sería difícil que esa persona vuelva a ustedes. Reconozcamos que a veces las cosas dependen de nuestras manos. No quedarse si el impulso es hablar, necesitar decir algo que nos aflige. Momento de color: ámbar.

Miércoles 5

No se predispongan mal antes de vivir la situación. Las cuestiones del corazón necesitan de la confianza y de la ilusión cuando el deseo es mutuo. La derrota es parte de la vida pero no es la vida toda. Miren adelante. Momento de color: granada.

Jueves 6

Le anticipan un cambio que se producirá en su área laboral. Su actitud prudente y de espera con sus parejas les provocará un cambio de actitud. Sería benéfico para ambos continuar en la búsqueda del equilibrio. A veces nos cuesta actuar diferente. Momento de color: luna.

Viernes 7

Una aventura puede transformarse en algo más. Los intentos de lograr una entrevista especial tendrán su fruto antes de lo que ustedes imaginan. Eviten en el día de la fecha firmas importantes. Tomen conciencia de lo que la libertad nos permite lograr. Momento de color: cian.

Sábado 8

Completan ciclo en el plano afectivo. Resuelven y toman decisión importante. Lo crucial en el plano laboral es que puedan hablar con la persona que les importa. La lucha por nuestras cosas debemos encararlas con coraje y decisión. Momento de color: maíz.

Domingo 9

Posible reunión laboral en esta jornada de supuesto descanso. Surgen inconvenientes que se deben solucionar antes de la semana. No se sumerjan en un estado melancólico por haber desistido de realizar un llamado. Autenticidad. Momento de color: caoba.

Horóscopo semanal de Virgo

Lunes 3

Pueden afrontar una situación engorrosa. Alivio. Hablen con la persona indicada en sus lugares de trabajo. No desistan de una cita ansiada, sientan seguridad. Busquen justicia en tema material pero partan desde lo justo. Momento de color: amatista.

Martes 4

La sensación de soledad deberían manejarla desde el intento de abrirse al mundo. No sintamos que estamos fuera del todo porque la realidad es absoluta e ineludiblemente lo contrario. La premisa en la vida es sentirse bien. Momento de color: maíz.

Miércoles 5

Sentirán un intenso cansancio físico, deberían tomar una medida al respecto para que no pase a mayores. Intervalo de tiempo en esa relación que creen terminada, puede haber una vuelta. Depende de que sepan esperar. Momento de color: granate.

Jueves 6

Recuerdos y nostalgias a partir de un reencuentro con persona del pasado. Sus actividades en el día estarán bastante ordenadas como le gusta a Virgo. No es malo para el espíritu recordar las cosas que hemos vivido. Respeto a lo que vivimos. Momento de color: zafiro.

Viernes 7

Una llamada particular los llevará a un encuentro sorpresivo con alguien del pasado. Cada cosa tiene su momento y su espacio dentro del mismo tiempo. No es un buen momento para realizar compras importantes o inversiones con su dinero. Momento de color: gris.

Sábado 8

Ideas de renovar el hogar, cambios o arreglos les darán un mejor humor. Es un buen momento para el amor, traten de limar asperezas y de retomar el diálogo perdido. Las cosas se solucionan si queremos realmente. Momento de color: lila.

Domingo 9

Se darán cuenta de una ruptura en el plano afectivo. Las cosas a veces no se ven en el momento. No se arrepientan de decisión económica, es acertada para el momento que está viviendo. El punto es darse cuenta finalmente. Momento de color: púrpura.

Horóscopo

Horóscopo semanal de Libra

Lunes 3

Una posible reunión laboral les dará la posibilidad de obtener propuestas que les resultarían favorables. Sepan plantear sin miedo sus pretensiones, luchar por lo propio desde lo positivo, el respeto y la esperanza. Momento de color: fucsia.

Martes 4

Una interesante propuesta surgiría de alguien de influencia en sus lugares de trabajo. A veces debemos ceder en algo para lograr otros beneficios a largo plazo. No se manejen desde negativo, no se cieguen. Momento de color: anaranjado.

Miércoles 5

Verán los frutos de esfuerzos suyos por lograr que les reconozcan ciertas cosas en sus lugares de trabajo. Aprenden a descubrir a raíz de ello más cosas de lo que suponen en un principio. La alegría de ver los resultados al luchar sin dudar. Momento de color: turquesa.

Jueves 6

Comienzan una etapa más que productiva. Abran sus ojos y sus puertas a las oportunidades en el área laboral. El patrimonio espiritual recobra su caudal energético. Buscar el equilibrio cuando la euforia nos sobrepasa. Momento de color: celeste.

Viernes 7

No traten de avanzar más de lo que deben en esa nueva situación laboral de la que pueden disfrutar. Es tiempo de espera. No desperdicien una oportunidad por orgullo en el amor. Ceder en ciertas cosas no quiere decir ser débil. Momento de color: menta.

Sábado 8

Sentirán cierta diferencia en el plano afectivo con la persona que está a su lado. No es un momento preciso para tomar decisiones porque pueden equivocarse. Procuren no actuar impulsivamente. Día para meditar y conciliar dentro. Momento de color: aguamarina.

Domingo 9

Se ocuparán de una tarea que les gustará. Les llega un ofrecimiento laboral que los alegrará. El contenido de sus sentimientos tiene mucha contrariedad, traten de separar la bronca de lo que sienten. Conectarnos con lo que sentimos aliviana. Momento de color: azabache.

Horóscopo semanal de Escorpio

Lunes 3

Claridad y sentimiento en encuentro con alguien que viene del pasado. El reencuentro es una posibilidad buena para retomar esa relación trunca. No pierdan las esperanzas nunca; siempre hay de algún modo una solución. Momento de color: rosa.

Martes 4

Una importante idea para llevar a la práctica surgirá de la propia inventiva que ustedes tienen. Las cosas que desean llevar a cabo en un futuro no son imposibles, hagan el intento. En la vida hay que probar y probarse. Momento de color: azul.

Miércoles 5

Analizarán la posibilidad de realizar un viaje de placer. Estaría a su alcance antes de lo que suponen si logran equilibrar su economía. Consiguen establecer una importante relación de trabajo. Saber relacionarse da sus frutos positivos. Momento de color: bígaro.

Jueves 6

Buena oportunidad para usar la capacidad de intuir. Siempre que puedan traten de conectarse con la profundidad de su ser y descubrir sus dones. Llamado que esperaban. Lo positivo de sentir seguridad en la vida. Momento de color: azul.

Viernes 7

Un estado bastante apropiado en sus ánimos como para entablar una nueva relación afectiva. La capacidad de resolución los ayudará a terminar con una cuestión molesta en el trabajo. Empleen sus condiciones en forma positiva y altruista. Momento de color: rojo.

Sábado 8

Se establece un nuevo diálogo en el área laboral. Llegan personas con ideas nuevas que a ustedes los beneficiarán. No se pronuncien en contra de un proyecto a nivel familiar, siéntense a escuchar a los suyos. Sean más flexibles. Momento de color: mandarina.

Domingo 9

Un estado anímico no muy positivo los mantendrá en esta jornada algo confundidos. Acepten invitación y distráiganse. Un momento de charla con amigos les hará bien. Tratar de evitar la angustia nos coloca en un lugar mejor. Momento de color: té verde.

Horóscopo semanal de Sagitario

Lunes 3

La posibilidad de retomar una actividad laboral que en otro momento tenían. Su susceptibilidad no les jugaría a favor en una conversación que mantendrían con alguien de su entorno laboral. Tacto e intuición para poder relacionarse mejor con el otro. Momento de color: añil.

Martes 4

Una invitación a la que no podrán dejar de ir. Los asuntos del corazón podrían tomar un giro positivo. Decídanlo. Todo lo que tengan que ver con comienzos estarían en la fecha justa. Muy buena predisposición de hoy ante la vida. Momento de color: cian.

Miércoles 5

La relación con las personas del entorno laboral puede mejorar. Traten de no ser tan emocionales y de aceptar las reglas del juego en ciertos aspectos. La condescendencia siempre es positiva; hoy debieran demostrarla. Momento de color: esmeralda.

Jueves 6

Alternativa que se presenta por la que tendrán que decidirse. Consideren los beneficios que les darían a largo plazo realizar ciertos cambios en el ritmo diario. Renovación. Saber que la vida siempre nos genera algún sacrificio. Momento de color: mandarina.

Viernes 7

Clarifican una situación confusa en su lugar de trabajo. No se encasillen en una actitud negativa y traten de abrirle la puerta a otra manera de concebir ciertas cosas. Expansión. Busquen la forma de simplificar las aflicciones. Momento de color: canela.

Sábado 8

Nueva búsqueda en el área laboral. Sentirán la monotonía y las ganas de cambio. Ansias de superación buscar lo que nos guste hacer. Tomen la iniciativa de encontrarse nuevamente con esa persona que tanto les interesa. Momento de color: carmesí.

Domingo 9

Laboriosa jornada en la que la parte creativa les hará concretar un proyecto que tienen en mente. Los invitan a participar de una reunión a la que deberían concurrir. Se sorprenderán con alguien. Contentarse con los talentos propios, conocerlos y buscar el éxito. Momento de color: fucsia.

Horóscopo semanal de Capricornio

Lunes 3

La oportunidad de encontrarse con esa persona de su interés la tendrán hoy. Traten de hacer lo que sienten sin temer perder. Una esperanza importante en el plano laboral les abriría una puerta nueva y tentadora. Momento de color: esmeralda.

Martes 4

Logran ampliar su espectro laboral, mayor responsabilidad que les implica mayor desgaste. Traten de racionalizar como bien hacen los nativos de este signo. No olviden que sin sacrificio las cosas no funcionan. Momento de color: púrpura.

Miércoles 5

Una mayor concentración requerirá de ustedes por un asunto de papeles. La importancia sería dejar las cosas en claro y por escrito. Noticias afectivas que los conmueven. Ordenarse pero con un poco más de plasticidad. Momento de color: frutilla.

Jueves 6

Planifican un día en el que apuntarán a solucionar problemas pequeños pero molestos. Sus trámites serán hechos rápidamente permitiéndoles dejar sus cosas en orden. Comprenden que las cosas pueden hacerse igual y con el mismo resultado sin nervios. Momento de color: menta.

Viernes 7

Punto final de un acuerdo que les dará la posibilidad de sentir cierto alivio en el plano económico. Una actitud de alguien que ustedes conocen poco los llevará a tratar de acercarse más. A veces nos damos cuenta de las cosas con simples señales. Momento de color: crema.

Sábado 8

Encontrarán las respuestas que buscan en el plano afectivo al mantener un diálogo profundo y decidido con sus personas amadas. No entristezcan y traten de resolver sabiamente. Actuar cuando se está a tiempo. Momento de color: amatista.

Domingo 9

Una aventura los podrá poner en riesgos emocionales. Traten de actuar como su signo siempre actúa, con prudencia. Se genera en ustedes ganas de renovar sus espíritus, vean y busquen la mejor manera. Es importante renovarse. Momento de color: amarillo.

Horóscopo semanal de Acuario

Lunes 3

No posterguen esa reunión importante que deben tener con personas de su entorno laboral. Una sensación de tristeza puede aparecer luego de un diálogo intenso con un amigo. Ayudar sin sufrir a la par para poder ser objetivo, Momento de color: verde puro.

Martes 4

No se dejen influenciar por aquellos cuyas intenciones son claramente interesadas. Las cosas se sienten, no nieguen la realidad. Hay sentimientos que crecen dentro suyo, no se asusten frente a la sensación de amor. Momento de color: rosado.

Miércoles 5

Día interesante en el trabajo, con novedades y cambios positivos. No es para que teman sino para lucirse. Un insólito planteo por parte de alguien que conocen les cambiará el humor. Cosas que ocurrirían imprevistas. Tranquilos. Momento de color: verde bosque.

Jueves 6

Siempre que pueda trate de no dejar de lado a quienes usted sabe que lo quieren realmente. Se le presentan oportunidades más que provechosas en el plano material. No se puede prescindir de los afectos, querer es vivir. Momento de color: rosa bebé.

Viernes 7

No se esclavicen con un compromiso a largo plazo que pueden llegar a tomar. A veces pensamos que podemos pero luego nos damos cuenta que no. Los afectos avanzan a pasos agigantados. Cuando el amor se da es difícil ponerle un límite. Momento de color: rosa.

Sábado 8

No se manejen desde el egoísmo frente a planteo sincero que les hagan sus parejas. El móvil debería ser la comprensión. Se proyecta un comienzo a nivel laboral que ayudará a mejorar su humor. Procuren mantener y buscar el equilibrio. Momento de color: zafiro.

Domingo 9

Logran conocer gente que los ayudará a realizar un proyecto importante que tienen en mente. Den la posibilidad a quien los ama de demostrárselo. Acercamiento y animosidad. Compartir y no sólo las cosas materiales. Momento de color: granada.

Horóscopo semanal de Piscis

Lunes 3

Una nueva perspectiva se desarrolla en el plano laboral. Verán que sus cosas se encaminan hacia una mejoría. No se detengan por temor frente a lo que sienten. Permitirnos sentir y sabernos escuchar es caminar en la senda firme. Momento de color: plateado.

Martes 4

La justicia afectiva que esperan dependerá de las ganas que ambos pongan, no carguen con todo en sus hombros. No sólo por uno mismo sino por el otro propónganse respetar la libertad. Noticias que llegan. Momento de color: cerceta.

Miércoles 5

Un momento adecuado para adoptar como hábito alguna actividad física. Somos una integridad, cuidarnos es ocuparnos. Demostración de cariño de alguien que los quiere de verdad. Valorar las buenas actitudes, asumirlas, hacerlas. Momento de color: turquesa.

Jueves 6

Propuesta brillante que los sorprenderá en el área de sus actividades. Un malentendido con alguien de su entorno familiar les hará ser un poco más prudentes con los comentarios. Callar muchas veces demuestra nuestra sabiduría. Momento de color: púrpura.

Viernes 7

Oportunidad que les llega a través de un conocido. Bien recibidos en un lugar de trabajo en donde podrían quedar a trabajar. Sensación que casi no pueden manejar al conocer a alguien. A veces la seducción funciona como un imán. Momento de color: violeta.

Sábado 8

Su lucha interna los hará reflexionar acerca del modo de encarar ciertas cosas que les pasan en la vida. Posible invitación a una reunión que les dará nuevos contactos sociales. Hay que lograr terminar con lo que nos hace mal. Momento de color: verde claro.

Domingo 9

Se sentirán muy acompañados por alguien nuevo que llega a sus vidas en un momento ideal. Se combina con las ganas de compartir y de lograr la felicidad. Simpatizarán con gente que conocen en reunión. Día para abrir nuestras puertas. Momento de color: frutilla.