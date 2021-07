Filtran audios de Cabak por el escándalos de las infidelidades

Los audios filtrados fueron enviados al grupo de Polémica en el bar cuando estalló el escándalo y se lo escucha a Horacio Cabak riéndose de las denuncias de Verónica Soldato.

Cuando parecía que Horacio Cabak finalmente había logrado salir del escándalo mediático, se conocieron explosivos audios que el ex modelo le envió a sus ex compañeros de Polémica en el bar, burlándose de la situación. "Tengo ofertas de todo tipo. Mi vieja me pidió por favor que disimule mi cara hoy cuando vaya a Polémica. Que ponga cara de compungido", se lo escucha decir a Cabak después de una carcajada. Hace solo unos días había asegurado en La Noche de Mirtha que "está todo resuelto".

Todo comenzó a fines de abril de este año, cuando Ángel de Brito reveló en Los Ángeles de la Mañana una información que solo fue creciendo con el correr de las horas y los días: después de 27 años en pareja y tres hijos en común, Verónica Soldato se separaba de Horacio Cabak en medio de un sinfín de infidelidades por parte del ex modelo. En los siguientes días se sucedieron las hipótesis sobre qué mujeres habían estado con Cabak, hasta que el propio periodista interpuso un pedido en la justicia para que no se hablara más del tema en los medios.

La controversial salida de Cabak de Polémica en el bar, con acusaciones de "falta de códigos" por medio, solo lo volvió a meter en el eje del escándalo. Pero con el correr de los días todo parecía que se había calmado y hasta Cabak aseguró en La Noche de Mirtha que todo estaba "resuelto". Pero en las últimas horas se viralizaron audios riéndose de las denuncias de su pareja que el ex modelo le envió a sus ex compañeros de Polémica en el bar cuando el escándalo recién comenzaba, allá por abril.

"Escuchame una cosa, es un poco contraproducente lo que está pasando porque me está estallando el teléfono, boludo. Soy Matías Alé en este momento", se lo oye decir a Horacio Cabak en uno de los audios que develaron en Intrusos Especial, la emisión nocturna del clásico programa de espectáculos de América TV. Pero eso no fue todo, porque el ex modelo siguió riéndose de la situación: "Tengo oferta de todo tipo. Mi vieja me pidió por favor que disimule mi cara hoy cuando vaya a Polémica. Que ponga cara de compungido".

En el otro audio que se filtró, Cabak asegura que estaba intentando recomponer el diálogo con Soldato aunque le estaba saliendo caro: "Ya me costó un Iphone Pro 12 que le estoy yendo a comprar en este momento". En los últimos días se rumoreaba que el ex modelo podía ser parte de Nosotros a la mañana, el ciclo conducido por el Pollo Álvarez y Sandra Borghi que volverá este lunes a la pantalla de El Trece, pero el mismo Cabak se bajó antes del comienzo del programa.