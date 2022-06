El cine se despide de Woody Allen: la noticia que enmudeció a Hollywood

El director de cine dio a conocer la notica menos esperada por todos sus fanáticos. Woody Allen habló sobre su futuro como profesional en una entrevista con Alec Baldwin.

El director de cine Woody Allen se pronunció en una entrevista con el actor Alec Baldwin sobre su futuro profesional y lanzó un dato que produjo angustia en sus fanáticos. El creador de filmes como Medianoche en París y Dos extraños amantes reflexionó sobre las nuevas maneras de trabajar que propone la industria audiovisual actual.

"Probablemente haré al menos una película más. Gran parte de la emoción se ha ido. Cuando solía hacer una película, iba a salas de cine en todo el país", relató el aclamado director de cine. Y agregó: "Ahora hacés una película y tenés un par de semanas en una sala de cine. Tal vez cuatro semanas, o cuatro semanas, y luego pasa directamente al streaming, o al pago por visión. No es lo mismo. No es tan agradable para mí".

Allen aseguró que no disfruta tanto del proceso creativo de los filmes pero que sí lo pasa muy bien cuando su creación se estrena ante el público. "Fue una sensación agradable saber que 500 personas la estaban viendo una vez. No sé cómo me siento acerca de hacer películas. Voy a hacer otro filme y veré cómo se siente", añadió y así causó incertidumbre en sus fans, porque muchos entendieron que solo hará un filme más en su carrera.

Alec Baldwin anunció en una publicación de su cuenta de Instagram su entrevista a Woody Allen y en el pie de foto escribió un texto en el que se atajó a las posibles críticas de las que podría ser receptor por darle voz a un director con una denuncia por abuso sexual. "Permítanme comenzar esto afirmando que tengo cero interés en los juicios y publicaciones mojigatas de cualquiera. Obviamente, soy alguien con mi propio conjunto de creencias y no pueden importarme menos las especulaciones de los demás. Si creen que un juicio debe llevarse a cabo a través de un documental de HBO, es su problema", soltó el actor de filmes como Un jefe en pañales y La caza al octubre rojo.

Fuertes comentarios al posteo de Alec Baldwin

La denuncia a la hija adoptiva de Woody Allen al director por abuso sexual cuando ella era una niña puso en contra del artista a muchas personas y eso se vio reflejado en los mensajes que le dejaron los usuarios de Instagram a Baldwin. "No me conectaré a esa entrevista", "¿Allen? En serio, no" y "Te apoyé en un 100%, Alec. Pero Woody Allen, no" son algunos de los comentarios que abundan en el posteo.