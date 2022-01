Polémica declaración de Woody Allen sobre la cultura de la cancelación

A pocos días del estreno de Rifkin's Festival, su nueva comedia romántica, el polémico cineasta Woody Allen lanzó polémicas declaraciones sobre la cultura de la cancelación, en relación a las fuertes denuncias por pedofilia que carga en su contra.

El próximo 20 de enero llega a cines argentinos Rifkin's Festival, nueva comedia romántica del cineasta acusado por pedofilia Woody Allen. En una entrevista reciente, el realizador no le escapó al tema de las denuncias y polémicas que carga en su contra, lanzando una fuerte declaración para eximirse de toda culpa..

Las declaraciones fueron en el marco de una entrevista realizada por el periodista Marcelo Stiletano (La Nación), quien pudo comunicarse con Allen a raíz del lanzamiento de su nuevo filme. “El público argentino siempre fue muy generoso con mis películas. Me apoyó muchísimo y siempre estaré agradecido por eso”, reza uno de los pasajes iniciales del artículo que contiene la pregunta incómoda que Allen respondió.

Ante la pregunta del periodista -'¿se siente víctima de la llamada “cultura de la cancelación”?- el creador de obras emblemáticas del cine como Annie Hall (1977) y Medianoche en París (2011) sentenció: "No siento eso para nada, porque sigo trabajando. Conozco varias personas que realmente fueron víctimas de lo que usted describe porque perdieron sus empleos, pero ese no es mi caso". Y agregó: "Yo nunca dejé de trabajar. Lo único que me impidió hacerlo con normalidad fue el coronavirus. Ese sí que es un verdadero problema".

¿De qué trata Rifkin's Festival?

Rifkin’s Festival es un largometraje que gira en torno al Festival Internacional de Cine de San Sebastián y cuenta con un elenco de reconocidas estrellas como Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya, Louis Garrel y Christoph Waltz. La trama empieza como un simple encuentro entre cinéfilos y celebrities, pero con el transcurrir de los días que dura el evento se convierte en una comedia de enredos amorosos,

El matrimonio de Mort Rifkin (Wallace Shawn) y Sue (Gina Gershon) se enamoren de otras personas en el marco del festival. Ella perderá la cabeza por un importante director de cine francés y él se enamorará de una hermosa mujer que vive en San Sebastián.

Allen vs Farrow: el necesario testimonio de Mia Farrow para desterrar a Woody Allen

En febrero de 2021 la plataforma HBO estrenó la serie documental Allen vs Farrow, que explora en profundidad la polémica relación entre Woody Allen y la actriz Mia Farrow, que desembocó en una acusación de abusos sexuales contra el director de cine. Dirigida por Kirby Dick y Amy Ziering, ambos nominados a un Óscar durante su carrera, la serie documental consta de cuatro capítulos que analizan el escándalo público de Hollywood que estalló en la cara del creador de grandes éxitos del cine. Tras las acusaciones de abuso sexial que arrojó Dylan Farrow, hija de ambos que en ese entonces tenía 7 años, Mia Farrow y Woody Allen protagonizaron una encarnizada batalla legal por la custodia de los tres hijos que tenían juntos (dos de ellos adoptados, uno de ellos biológico).