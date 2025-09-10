Jabón blanco y alcohol: la combinación que le dice chau a uno de los mayores problemas de los hogares.

Con la llegada de la primavera, uno de los grandes problemas en los hogares y jardines vuelve a hacerse presente: las plagas de insectos. En este contexto, surge una solución casera, económica y fácil de preparar que todos tenemos al alcance de la mano. Se trata de la mezcla de jabón blanco y alcohol.

Esta combinación no solo funciona como un potente insecticida natural, sino que también es ideal para la limpieza de superficies delicadas del hogar. Lejos de ser un simple “remedio de la abuela”, está respaldada por especialistas y organismos que promueven alternativas ecológicas frente a los pesticidas químicos.

Cuál es el efecto de mezclar jabón blanco y alcohol

El jabón blanco y alcohol unidos forman una barrera eficaz contra insectos como pulgas, garrapatas, moscas, arañas, entre otros. Esto es gracias a que el jabón blanco debilita la capa protectora que recubre a estos insectos, mientras que el alcohol al 70% penetra y deshidrata su organismo, logrando eliminarlos de manera rápida y efectiva.

Mezclar jabón blanco con alcohol da como resultado un excelente insecticida.

De acuerdo con la Universidad de California, en su guía de jardinería urbana, “los jabones insecticidas y las soluciones alcohólicas, aplicados correctamente, son eficaces y mucho menos tóxicos para el ambiente que los pesticidas sintéticos”.

En la misma línea, la Royal Horticultural Society (RHS) de Reino Unido recomienda el uso de mezclas de jabón y alcohol para un control ecológico de plagas, ya que “son biodegradables, seguras para las personas, mascotas y fauna benéfica, siempre que se empleen en dosis adecuadas”.

Más allá de su uso en plantas ornamentales o de huerta, la mezcla también tiene otra ventaja: es una excelente aliada para limpiar mármol, granito, vidrios, puertas de ducha e incluso pantallas electrónicas. A diferencia de otros productos abrasivos, no raya ni deteriora los materiales, lo que la convierte en un recurso multifuncional.

Cómo usar la mezcla de jabón blanco y alcohol

Preparar este insecticida casero es muy sencillo. Solo necesitás rallar medio pan de jabón blanco y disolverlo en un litro de agua caliente hasta que se forme un líquido homogéneo. Una vez que se enfría, se le agrega media taza de alcohol etílico al 70% y se mezcla bien. El resultado se coloca en un pulverizador para facilitar su aplicación.

En el caso de las plantas, se recomienda rociar hojas, tallos y brotes, prestando especial atención al envés, donde suelen esconderse las plagas. Es mejor aplicarlo al final del día o en horarios de baja exposición solar para evitar quemaduras en las hojas. Si se trata de especies delicadas, conviene enjuagar con agua limpia luego de unas horas. La aplicación puede repetirse una vez por semana en épocas de alta incidencia de insectos.

Para el hogar, basta con pulverizar la mezcla sobre la superficie a limpiar y retirar con un paño seco. Es una forma eficaz y económica de mantener espacios libres de manchas y bacterias sin recurrir a productos agresivos.