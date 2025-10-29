La habitación es un ambiente crucial en toda casa.

La habitación es uno de los ambientes de la casa en los que más importan los hábitos de orden y limpieza, dado que se requiere una tranquilidad y paz suficiente para poder conciliar el sueño. De ese modo, el sitio especializado en hogar Real Simple publicó un artículo al respecto, en el que se dieron consejos sobre cómo ordenar la mesa de luz.

Este mueble es importante en la habitación, ya que es necesario tener un lugar en el que dejar las cosas que se usan cuando uno está en la cama. A pesar de esto, muchas veces estas mesas se convierten en un depósito de residuos o de objetos que no deberían ir allí, y eso genera caos y estrés en las personas.

Está comprobado que el orden y la limpieza de la casa hacen un aporte a la paz a nivel mental y, en ese sentido, el sueño será más fácil de conseguir si la mesa de luz y la habitación están ordenadas. La experta Hannah Baker dio a conocer sus trucos para que su mesa de luz nunca se llene de objetos que no deberían ir allí.

Consejos para mantener la mesa de luz siempre ordenada

Conservá solo lo esencial en la superficie: La mesa de luz debe tener únicamente lo que necesitás a diario, como la lámpara, el celular y quizá un libro. Si hay menos cosas, el orden se mantiene sin esfuerzo.

Reemplazá los vasos por botellas herméticas: Los vasos se pueden caer y manchar o atraer insectos. Una botellita con tapa mantiene el agua limpia, evita accidentes y conserva la estética del espacio.

Usá los cajones para guardar lo que no va a la vista: Elementos como cargadores, medicamentos o libretas pueden ir dentro del cajón. Así la superficie queda despejada y se reduce la sensación de desorden.

Habitación desordenada.