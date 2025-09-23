Los cuatro colores que serán tendencia en decoración de interiores en 2026

Los cuatro colores que serán tendencia en decoración en 2026.

Cada año, los especialistas en diseño analizan hacia dónde se mueven las personas y cómo esas búsquedas se reflejan en nuestros hogares. Para 2026, la conclusión es clara: necesitamos bajar un cambio, reconectar con lo esencial y, al mismo tiempo, animarnos a la creatividad. Esta necesidad se traduce en el azul como color protagonista, acompañado por neutros, terrosos y tonos vibrantes, que forman cuatro paletas de tendencias distintas.

Los cuatro colores que serán tendencia en 2026

Ritmo Azul

La primera, Ritmo Azul, se centra en el Azul Puro, elegido como Color del Año, junto con Gris Cobayo y Profundidad del Océano. Esta tríada transmite estabilidad, frescura y serenidad, convirtiéndose en un aliado perfecto para transformar cualquier ambiente, desde un dormitorio hasta un home office.

Paleta del Silencio

Por su parte, la Paleta del Silencio se inspira en paisajes invernales, mezclando marrones suaves, neutros y azules profundos. En ese sentido, Profundidad del Océano invita a crear refugios de calma, ideales para livings, cocinas o espacios de relajación y desconexión.

Bossa Nova

La Paleta Bossa Nova apuesta a la calidez y la conexión con lo natural. Tonos como arcilla, terracota y ladrillo se combinan con azules claros, mientras que el Gris Cobayo aporta luminosidad y equilibrio. Es perfecta para quienes buscan un estilo contemporáneo, acogedor y hogareño.

Paleta de la Danza

Finalmente, la Paleta de la Danza es audaz y vibrante, con verdes, amarillos, cítricos y azules intensos que transmiten energía y movimiento. El Azul Puro se destaca entre colores como Explosión Cítrica, Oliva Osado o Montaña Distante, creando espacios optimistas y llenos de personalidad, ideales para quienes quieren jugar con bloques de color y composiciones atrevidas.

En todos los casos, el azul funciona como hilo conductor, aportando calma y equilibrio en un mundo acelerado. La elección de la paleta dependerá del clima que se quiera crear: silencio para la serenidad, Bossa Nova para calidez, Danza para dinamismo y Ritmo Azul para un telón de fondo versátil y elegante. Expertos de Alba, marca del Grupo AkzoNobel, destacan que estas combinaciones permitirán hogares más humanos, creativos y conectados con lo esencial.