La millonaria invitación a la política que recibió Hernán Drago: "No quiero verme involucrado"

La estrella de Bienvenidos a Bordo confesó que en las últimas elecciones le ofrecieron un spot y cargos por una suma millonaria.

El modelo y animador Hernán Drago reveló que le propusieron ingresar a la política tras ser consultado por los famosos que están sumándose a distintos espacios de cara a las elecciones legislativas. “Hay cosas que el dinero no compra”, determinó el galán de Bienvenidos a Bordo, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

En una entrevista a través de un vivo de Instagram, el influencer fue consultado sobre su punto de vista acerca de la llegada de ciertas celebridades al mundo de la política. "Mónica Farrro comentó que la tentaron y Cinthia Fernández dijo en LAM (Los Ángeles de la Mañana) que va a ser candidata ¿Qué opinás sobre tus colegas en la política?”, preguntó Etchegoyen.

Lejos de meterse con las figuras que pegaron un volantazo profesional, el animador afirmó: “Espero por muchos años no involucrarme en la política y no me gustaría relacionarme con ninguna bandera”. “Me ofrecieron varias veces cargos y me ofrecieron mucho dinero para hacer un spot en las últimas elecciones, pero hay cosas que el dinero no compra”, reveló.

En esta línea, detalló que recibió una propuesta millonaria a cambio de su militancia. “Me ofrecieron hacer un spot y linkearme cierto partido o hacer alguna foto con alguna inauguración”, aseveró. “El día de mañana me gustaría irme a vivir a Bariloche y me han ofrecido hacer algo turísticamente con el gobierno de turno de allá", precisó.

"Desde ese lado me tienta, quiero a esa ciudad, pero está todo tan embarrado que seguramente ni lo intente. Ojos que no ven, corazón que no siente. No me interesa, me da mucha pena y bronca, no quiero verme involucrado”, expresó el integrante del equipo de Bienvenidos a Bordo. “Me ofrecieron hacer un spot y linkearme cierto partido o hacer alguna foto con alguna inauguración, cortando cintas y ese tipo de cosas”, aseveró. "Con respecto a Mónica Farro o Cinthia Fernández, me parece que ellas sabrán", completó.

Hace algunos meses, también en diálogo con Juan Etchegoyen, la vedette Mónica Farro aseguró que está pensando sobre algunas propuestas que le hicieron para participar de las próximas elecciones legislativas, luego de que Cinthia Fernández asegurara el lanzamiento de su candidatura política, sumándose a la lista de personalidades de la televisión que podrían llegar a ocupar algún cargo.