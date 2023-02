El acercamiento de Guillermina Valdés a Ortega tras romper con Tinelli

En pleno disfrute de su soltería, Guillermina Valdés hizo una publicación nostálgica que incluyó a Sebastián Ortega, su expareja.

Guillermina Valdés sorprendió a sus seguidores con una fotografía retro junto a Sebastián Ortega, mientras disfruta su soltería tras su ruptura amorosa de Marcelo Tinelli. Los detalles de la publicación que sacudió el avispero entre quienes siguen la historia amorosa de la actriz.

Valdés hizo una serie de capturas de instantáneas familiares con motivo del cumpleaños de su hijo Dante, que festejó sus 22 años, y una de las fotos que decidió subir a Instagram mostró al productor de cine y televisión. Apelando al buen humor, la actriz hizo un comentario de complicidad junto a la imagen y, arrobando a Ortega, escribió: "Éramos tan jóvenes".

A 12 años de su separación, luego de la cual Valdés rehízo su vida primero en compañía de Marcelo Tinelli y luego en soledad, la expareja mantiene un buen vínculo que se alimenta por los hijos en común. En la actualidad, la modelo se encuentra protagonizando una adaptación teatral de la película Los 39 escalones en Mar del Plata.

Guillermina Valdés reveló sus romances tras la separación de Tinelli: "Soy cariñosa"

Reconocida como una de las solteras más codiciadas de la farándula local, Guillermina charló con LAM tanto sobre su proyecto laboral como de su vida sentimental. En ese sentido, la actriz reconoció que fueron varios los pequeños encuentros que tuvo con diversos hombres tras separarse de Marcelo Tinelli.

"Andarás barriendo con todos los pendejos surfers de Mar del Plata", sorprendió Ángel de Brito a la actriz repentinamente, al tiempo que le remarcó que tanto él como ella son jóvenes e insistió en su consulta de si estaba "arrasando" o si estaba "tranqui" por el momento. Mientras Guillermina negaba estar en pareja, Andrea Taboada se sumó con una inesperada información: "A mí me contaron de uno que está en Mar del Plata y se llama Marcelo también, es empresario".

"No chicos, ustedes saben si a mí me gusta alguien o estoy con alguien me pongo la camiseta y salgo, soy así en el amor", desmintió Valdés a la periodista de LAM. Entonces De Brito reconoció que cuando Guillermina se enamora de alguien, va "para adelante de una". El conductor buscó ir un poco más allá y quiso saber si se había retirado de la vida amorosa tras separarse de Tinelli.

"¿No estuviste con nadie estos ocho meses? ¿nadie? ¿ni un besito, ni una salidita? Mirá como bajás la mirada", apuró De Brito a Guillermina. Picante, la actriz reconoció: "No bueno, un besito sí, cómo no me voy a dar un besito con alguien si soy cariñosa. Me piropean mucho los jóvenes".