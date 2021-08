Denunciaron a Guido Kaczka por estafa en Los 8 Escalones: "Está todo armado"

Guido Kaczka fue acusado de planear el triunfo de Ana Laura Parlante, quien ganó 3 millones de pesos en Los 8 Escalones.

Guido Kaczka, conductor del programa Los 8 Escalones, fue acusado de engañar a sus televidentes con un supuesto armado del programa. Las imágenes que demostrarían el arreglo detrás del exitoso programa de El Trece.

El conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich, mostró en pantalla las imágenes del momento en que la supuesta "trampa" quedó al descubierto explicó: “Tuvo mucha repercusión en las redes y no termina de cerrarse cuando da la explicación. La participante estaba por ganar 3 millones de pesos, que ganó, y la saluda la familia pero cuando el hermano la saluda el cheque ya estaba en el taller del hermano”.

En el video corresponde al día en que Ana Laura Parlante ganó 3 millones de pesos. Allí aparece su hermano en una especie de fábrica, mientras le envía un saludo alentador. De fondo, justo detrás de él, se podía ver el premio escondido: un cartel violeta gigante, con el número 3 millones escrito en letras blancas. Es exactamente el mismo que recibió la mujer. “Ella no había ganado los 3 millones de pesos pero el hermano tenía la gigantografía simbólica en el taller. Aquí, el hermano le dice ‘ojalá ganes 3 millones’ ¡pero ya estaban ahí!”, prosiguió el periodista, y todos empezaron a sacar posibles conclusiones de lo ocurrido.

Una de las panelistas opinó que podría ser un error de edición “porque sino serían actores de Hollywood”, ya que cuando la mujer ganó el premio, se le quebraba la voz y parecía genuinamente muy emocionada. Si esta teoría es cierta, lo que podría haber pasado es que el editor filmó esa escena después de que la mujer ganó el premio porque por algún motivo, no pudo hacerse antes.

“A mí no me cierra el tema de la edición. Si ella está ahí llorando, porque ve la imagen del hermano ya grabada con anterioridad, no hay manera. ¿Qué edición?”, exclamó otra de las panelistas presentes. “Para mí fue un tema de edición y el saludo se grabó después de que ella ganó”, dijo uno de sus colegas. El tema siguió en el canal de noticias A24 donde aseguraron que "está todo armado".

Por otro lado, otra explicó que, en el programa, a veces los concursantes ganan un millón y a la siguiente vez pueden “donarlo” para intentar ganar otro millón más, pero que en este caso, no tiene sentido esta teoría. “Ella fue ganando un millón, después decidís si querés seguir jugando y donás tu millón para ganarte dos, después donás para ganarte tres. Podríamos decir: ‘Bueno, está el de un millón’. ¡Pero está el de tres!”, añadió otra. “No cierra, no tiene lógica”, concluyeron.

El día que Ana Laura Parlante ganó los 3 millones en Los 8 Escalones

La pregunta final que llevó a Ana Laura al éxito fue: “¿A qué banda pertenece originalmente este tema que acabamos de escuchar de Soda Stereo, ‘Trátame suavemente’?. Las opciones era: Los Gatos, Invisible, Los Encargados y Arcoiris. Después de adivinar la respuesta, la mujer exclamó: “¡Lo sabía! Es mi canción favorita”.