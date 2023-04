Romina de Gran Hermano le respondió a Macri y confesó lo que todos pensaban: "Ya lo dije"

Romina Uhrig rompió el silencio tras el video viral entre Walter "Alfa" y Mauricio Macri. Qué respondió la ex diputada que participó de Gran Hermano.

Romina Uhrig salió a hablar luego del video que grabó su ex compañero en Gran Hermano Walter "Alfa" Santiago, quien mantuvo un encuentro nada menos que con el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri. La ex diputada respondió a la propuesta que le habían hecho y terminó con las especulaciones.

En una historia de Instagram publicada por Nancy Pazos, Romina Uhrig develó el misterio que fue saber si aceptaba o no la oferta de "Alfa" y Macri. Ellos le habían dicho que se sume a la línea política del PRO, por lo que frente a esta situación, la ex participante de Gran Hermano señaló: "Ya lo dije varias veces. Quiero que se me abran otras puertas que no sean las de la política".

El video de la periodista fue hecho antes de salir al aire en A La Barbarossa, programa conducido por Georgina Barbarossa en Telefe. "¿Pero te pasarías al PRO?", repreguntó Nancy. La respuesta de Romina fue clara y aseguró que no aceptará la propuesta que le hicieron Mauricio Macri y "Alfa".

"No no. ¿Vos de qué cuadro sos?", le preguntó la ex participante de 34 años. "De Boca", respondió la panelista de Telefe. "¿Te pasarías a River?", indagó Romina, y Nancy contestó: "De ninguna manera". "Ya está", concluyó la ex diputada peronista, dando por finalizado el video.

La denuncia de Romina Uhrig contra la producción de Gran Hermano: "No querían que una peronista a la final"

Romina Uhrig decidió hacer un fuerte e impensado descargo tras su participación en Gran Hermano. En una entrevista que brindó, la ex diputada nacional del Frente de Todos realizó una contundente denuncia contra la producción del programa emitido por Telefe.

Consciente de que fuera del programa fue cuestionada por ser kirchnerista y peronista, Romina consideró que la producción de GH no tenía intenciones de que ganara el reality y que por dicho motivo modificó las reglas del juego. "Como venía bien el tema lo estiraron una semana más. Hasta ahí éramos los cuatro en la final. Después cambiaron todo. Preguntamos qué pasó y obviamente nos imaginábamos el tema del rating", comenzó la mujer de 35 años en el descargo que hizo durante su visita al programa Somos Gelatina.

Luego, Romina disparó: "Después, cuando yo salgo de la casa, digo 'bueno, con toda la campaña que me hicieron obviamente que no querían que llegue una persona peronista, kirchnerista a la final'". Y añadió: "Era como decir 'no puede llegar esta persona a la final'".

Finalmente, la ex diputada se volvió a mostrar muy segura con la idea de que por ser peronista "no podía ganar". Y dejó en claro que siempre fue respetuosa de los ideales políticos del resto de los participantes: "Yo en la casa jamás metí a la política en el medio. Siempre respeto cada postura en política y religión. No me meto en esos casos".