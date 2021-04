La trágica muerte que golpea a La Bomba Tucumana: falleció su hermana Olga Jiménez, víctima de coronavirus.

El domingo por la tarde, Gladys "La Bomba tucumana" sufrió una terrible pérdida para ella y su familia. Es que su hermana mayor, Olga Jiménez, falleció luego de haberse contagiado de coronavirus y luchar hasta último momento por su vida. Desde ese día, la cantante no se manifestó hasta la mañana de este martes.

En diálogo con Ángel de Brito, quien hizo público el mensaje que "La Bomba" le envió a su teléfono particular, la protagonista aseguró: “Amigo, estoy destrozada. Sin consuelo. Esto no es cierto ¡Dios mío! Es un sueño. No puedo más. Gracias, gracias”. Cabe destacar que, en los días previos al fallecimiento de su familiar, la artista solicitó en las redes sociales que recen por la salud de su hermana.

Éste había sido el pedido de "La Bomba tucumana" en los días previos a la muerte de su familiar: “¡Oren, por favor! Por mi hermanita Olga Jimenez. Pidan a Dios por su salud. Está muy mal. Acá en Tucumán. Bien atendida, gracias a Dios. Pero muy grave, con respirador, con Covid. Ella es sana, no tiene otra patología. Por favor. Cuídense, los amo y gracias por acompañarnos”.

Por su parte, la hija de Olga Jiménez y sobrina de "La Bomba tucumana" realizó un comunicado oficial en donde confirmó el deceso de su madre y el lugar en donde luego se inhumaron los restos: "Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestra querida mamá Olga Jiménez. Por cuestiones de protocolo, se realizará un acompañamiento esta tarde a las 17 desde la Empresa Flores (Junín 334) hasta el Cementerio Parque de la Paz (Yerba Buena)".

Gladys La Bomba Tucumana fue denunciada por discriminación

Desde que comenzó su participación en Showmatch de la mano de Marcelo Tinelli, Gladys "La Bomba tucumana" tuvo una repercusión en los medios mucho mayor. De hecho, hace poco menos de un mes salió a la luz que fue denunciada por discriminación hacia su exnovio Sebastián Escacena, al que según él llamó "negro, sucio, villero e inmundo".

Esta batalla personal entre ambos viene de larga data, ya que en 2020 él también la había acusado de haberlo estafado con la compra de un automóvil, hecho que todavía está investigando la Justicia. "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. Te metiste en mi casa, negro sucio. ¿Cómo podés hablarme así? Vos no sabés con quién te metés. No tenés idea, no sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida. De todo, si me pongo en el papel de demonia. Hasta acá llegó la charla", lo amenazó ella, de acuerdo a lo que publicó el diario La Gaceta de Tucumán.