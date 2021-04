"La están por entubar": el mal momento que vive Gladys La Bomba Tucumana

Gladys La Bomba Tucumana pidió a sus seguidores que rezaran por la salud de Olga, su hermana mayor.

Los famosos suelen usar las redes sociales para mostrar su vida diaria y acercarse a su público pero también para hacer anuncios y pedidos importantes. Ese fue el caso de Gladys La Bomba Tucumana que a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram le pidió a sus seguidores creyentes que la ayudaran y pidieran por la salud de Olga, su hermana mayor. Casi entre lágrimas, la cantante tropical imploró: "Les pido con el alma que oren, que me ayuden para que salga de todo esto. Los amo y gracias".

Sin especificar si se trata de coronavirus o de otra afección, Gladys La Bomba Tucumana pidió a sus más de 300 mil seguidores que aquellos que crean en Dios la ayuden con su hermana. "Les pido a todos por favor que todos los que creen en Dios me ayuden con oraciones por mi hermana. En este momento la están por entubar, ella es Olga, mi hermana mayor", expresó la cantante en un video grabado desde el auto.

Posteriormente, la artista compartió una imagen en la que se la ve abrazada y feliz junto a su hermana. "Quiero volver a abrazarte!", escribió en la historia en la que también calificó a Olga de "leona". "Sé que esto será un mal sueño", agregó Gladys que adelantó que desde las 18 hs de ayer iban a estar pidiendo por su pronta recuperación. Para cerrar su publicación, la cantante tropical sumó: "Te amo Olgui".

Gladys La Bomba Tucumana cambió sus hábitos y mostró los resultados en las redes

Hace unas semanas Gladys La Bomba Tucumana había estado en boca de todos por las impresionantes imágenes que compartió en las que se la veía en un excelente estado físico. Los usuarios de Instagram halagaban la nueva figura de la cantante y le consultaban si había pasado por el quirófano. "La gente cree que hay una máquina que te estira, te estiliza y te adelgaza, pero no, es sacrificio", aseguró Gladys en charla con Está en tus manos por El Nueve.

"Estoy haciendo mucha dieta y mucha actividad física. Dejé las harinas, dejé el cigarrillo, dejé los chicos, dejé los novios, todo”, agregó la cantante tropical en el ciclo conducido por Edith Hermida. Gladys La Bomba Tucumana, que ayer cumplió 62 años, explicó que debido a su ex pareja llevaba una vida poco saludable. "Engordé, no tenía vida social, él era una persona mala. Viví una violencia de género increíble", relató la artista que también aseguró que no volvió a Tucumán ya que tiene miedo de que su ex pareja la mate.