Georgina Barbarossa se emocionó tanto que se desmayó en Masterchef

La actriz sorprendió al jurado y, tras los elogios, no pudo contener su emoción y fingió un desmayo en plena cocina.

Arrancó una nueva semana en Masterchef Celebrity y los participantes cada vez están más ansiosos por ubicarse en la gran final del certamen que conduce Santiago Del Moro en Telefe. En un desafío con todo en contra, Georgina Barbarossa logró sorprender a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis y de la emoción se desmayó.

Recientemente, según manifestó Andrea Rincón en Viaje Chef, Georgina Barbarossa estaría necesitando el dinero con suma urgencia, por lo que su permanencia en el concurso es fundamental. Luego de la eliminación de Dani "La Chepi", Andrea se subió al auto de Robertito Funes Ugarte y expresó su deseo de que Georgina Barbarossa llegue a la finalísima. "A mí me gustaría que gane la tía Georgina Barbarossa o que gane María O’Donnell. La tía necesita la plata y María porque quiere donar el premio”, explicó la actriz.

Al momento de presentar su plato, Georgina se encontró ccon Germán Martitegui, quien preguntó: "¿Cincuenta minutos para cocinar esto?",ya que la actriz contaba solamente con 50 minutos para realizar su plato. La prueba de la noche consistía en comprar los productos en el mercado con el tiempo que tenían para cocinar. Después de las compras, Georgina contaba con menos tiempo que Sol Pérez, Claudia Fontán, Alex Caniggia, Cande Vetrano y María O'Donnell para preparar su plato... Así y todo, deslumbró.

"Fui con buen humor porque me van a decir que es un asco", se anticipó la actriz en off antes de presentar su preparación con pollo, arroz y yogur. Pero al momento de escuchar la primera devolución del jurado de expertos, se excusó cuando Martitegui le aseguró: "No comemos excusas", puesto que el principal reclamo de la actriz fue no haber contado con el tiempo necesario.

"Me lo tomo con humor porque vengo a poner la cara", respondió rápidamente la actriz, abriendo el paraguas ante las filosas observaciones de los expertos. "No comemos excusas porque hoy está rico", agregó Martitegui y la actriz se desmayó en plena cocina de la emoción que le generó la devolución del jurado en la noche en que los participantes comenzaron a competir por estrellas en las instancias decisivas del certamen.

"El arroz está muy rico, el uso del yogur es bastante original. Unas hojitas de salvia fresca arriba hubieran sido... Yo creo que lo hacés a propósito para no mostrar todo tu potencial y romperla", continuó el dueño de Tegui. Por su parte, Donato destacó: "Serviste un platazo porque los sabores están... Y estás lista para esta nueva etapa".

"Chicos, yo pensé que hoy me echaban", completó Georgina incrédula con la buena devolución que le dieron los expertos en una semana más que crítica para los que desean continuar en el reality de cocina de Telefe. La emoción de la actriz está a flor de piel puesto que, según confesó Andrea Rincón en diálogo con Robertito Funes, Georgina "necesita la plata" del premio.