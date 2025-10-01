Día Mundial del Vegetariano: los 7 lugares de Buenos Aires para salir a comer con las mejores opciones "veggies"

Cada 1 de octubre se celebra el Día Mundial del Vegetariano y es cierto que para quienes deciden no comer animales es difícil encontrar lugares para ir a comer. Sin embargo, Buenos Aires cuenta con una gran oferta gastronómica para los vegetarianos. ¿A dónde ir?

Tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos restaurantes que ofrecen opciones vegetarianas para quienes eligen no comer carne. Entre las diferentes propuestas hay siete locales que se destacan por ofrecer platos deliciosos y fuera de lo típico. Estos son:

Neko

La cadena cuenta con tres locales en Buenos Aires —Villa Crespo, Belgrano y el más reciente en Villa Devoto— donde se puede disfrutar de su propuesta de sushi pensada también para el público vegetariano y vegano. La carta de Neko incluye piezas llamativas como el Roll Katsu, con tofu rebozado, repollo y palta (10 unidades); el Roll Shiitake, con tempeh de hongos, palta, mango e hilos de papa (10 unidades) y el Nigiri Nats, envuelto en papel de arroz, frito y terminado con salsa teriyaki y verdeo (2 unidades).

Para quienes prefieren dejarse sorprender, está la opción de la selección de 16 piezas veggie curadas por el sushiman. Toda la oferta de Neko es 100 % libre de gluten y refleja una cocina nikkei moderna, que cruza Japón y Perú con técnicas e ingredientes de otras culturas asiáticas.

Dirección: La Pampa 1391, Belgrano; Velasco 471, Villa Crespo; Mercedes 3940, Villa Devoto.

Pizza Cero

Pizza Cero, ícono de Recoleta con cuatro décadas de historia, también pone en valor una propuesta vegetariana amplia y versátil que enriquece su carta. Las opciones comienzan con entradas pensadas para compartir, como las empanadas de masa fina o los bastoncitos de muzzarella crocantes, a las que se suman la mini tortilla de papas y el omelette de cuatro quesos con albahaca, en versiones clásicas con un toque gourmet. La provoleta con tomate, pesto y albahaca aporta un perfil mediterráneo, mientras que entre las pastas sobresalen los delicados ñoquis de sémola.

Para quienes prefieren algo más fresco, el veggie sándwich con vegetales salteados en reducción de soja con papas fritas y ensalada es una gran alternativa. Las ensaladas, por su parte, sorprenden con combinaciones originales como la Idilio Invernal, que lleva kale, queso azul, peras, batata y almendras. Cada uno de estos platos encuentra un maridaje ideal en un Aperol Spritz, fresco y cítrico, perfecto para acompañar las pizzas a la piedra que son sello de la casa.

Dirección: Av. del Libertador 1800, Recoleta.

Muyè

En pleno corazón de Recoleta, Muyè presenta un menú pensado para quienes buscan opciones vegetarianas sin renunciar al sabor ni a la creatividad. Con materias primas de primera calidad, cada plato incluye un detalle distintivo: por ejemplo, los huevos turcos se sirven con yogur griego, aceite de chiles y tostadas de masa madre, y el avocado toast combina puré de palta, crema agria de limón y albahaca sobre pan de masa madre.

Para compartir, destacan la burrata fresca; las gírgolas a la plancha sobre puré de coliflor con escabeche de hongos y huevo mollet, y las zanahorias orgánicas con hummus de zanahoria y calabaza, coronadas por granola salada. Entre otras posibilidades veggies que completan el menú sobresalen pastas artesanales, ensaladas, sándwiches, postres y bebidas de fruta fresca con mezclas refrescantes.

Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

Sole di Parma

En el casco histórico de Tigre, Sole di Parma también piensa en quienes prefieren alternativas veggies con una propuesta que combina frescura, sabor y elaboración artesanal. Sus focaccias al corte son un clásico imperdible: seis variantes distintas, todas aptas vegetarianas, que se sirven con masa casera de fermentación lenta y coberturas generosas.

A ellas se suma un sándwich veggie en pan de focaccia que conquista de entrada con su relleno de verduras asadas, paté de hongos, pesto de rúcula y pickle de zanahoria. La sección de antipasti completa el recorrido con opciones ideales para compartir, como los bastoncitos de polenta grillada, los involtinis de berenjenas rellenos y los bocconcinos acompañados de pesto de albahaca.

Dirección: Madero 537, Tigre.

Gontran Cherrier

Para quienes buscan deleitarse con propuestas vegetarianas y nutritivas, en Gontran Cherrier la oferta es variada y tentadora. Se puede comenzar el día con un desayuno vegetariano que incluye: café o té, jugo de naranja exprimido, leche de almendras, granola y frutas frescas de estación, con la opción de huevos o claras revueltos o un bowl de yogur, granola y frutas.

Para el almuerzo, el sándwich tibio de vegetales grillados con provoleta fundida y pesto de morrones en ciabatta es una excelente elección; o si se prefiere algo más ligero, el Wrap Veggie con queso brie, palta, calabaza asada, portobello, espinacas y queso crema es ideal. También se destaca la quiche de calabaza con masa sucrée, se trata de calabazas asadas, queso brie y portobellos o pizzas con ingredientes frescos y vegetales.

Direcciones: Presidente Roberto M. Ortiz 1815, Recoleta; Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Av. Córdoba 946, 1° piso, Alianza Francesa; Av. Congreso 1701, Núñez.

Puchero

En Villa Luro, Puchero se destaca también por su propuesta vegetariana, donde los sabores reconfortantes se combinan con una mirada creativa sobre la cocina de cantina. Entre sus platos más celebrados se encuentran los risottos: el de hongos, con champiñón, portobello y hongos de pino, y el de remolacha y brócoli, acompañado por mozzarella de almendras, que sorprende por su frescura y color violeta.

Además, la carta suma clásicos reinterpretados, como las berenjenas a la parmesana y los sorrentinos de boniato con pesto y pomodoro. Estas preparaciones encuentran un maridaje ideal en la barra vermutera, donde cócteles como el Negroni equilibrado y fragante elevan la experiencia.

Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

La Parolaccia

Con tres décadas ofreciendo la posibilidad de hacer un viaje directo a Italia a través de los sabores, La Parolaccia tiene una carta abarca amplia en la que los vegetarianos encuentran platos destacados que reflejan la esencia del Mediterráneo. Entre ellos, la lasagna di vegetales con calabaza, zucchini, berenjenas, espinaca, ricota y mozzarella, o los ravioli verdi scarparo de espinaca y ricota con pomodoro, pesto y tomate seco.

También aparecen los malfatti de espinaci gratinados con crema y parmesano, el crepe di spinaci alla romana y pastas clásicas como rigatoni all’arrabbiata o spaghetti cacio e pepe. Se trata de una propuesta pensada para todos los gustos que mantiene vigente el sello de la casa.

Direcciones: