Llega la 5° edición de competencia de pizza italiana a La Rural: cuándo es el Campionato Scuola Pizzaioli en La Rural

El Campionato Scuola Pizzaioli 2025 se celebrará en La Rural los días 27 y 28 de septiembre

La pizza italiana, ícono de la gastronomía mundial, tendrá un nuevo homenaje en Buenos Aires con la llegada de la 5° edición del Campionato Scuola Pizzaioli. Esta gran competencia de pizza italiana reunirá a los mejores maestros pizzaioli del país y del continente en un evento que promete sabor, cultura y espectáculos únicos.

Una celebración internacional en La Rural

El Campionato Scuola Pizzaioli se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en La Rural, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT). Con el apoyo del Consulado General de Italia en Buenos Aires, la competencia se transformará en un punto de encuentro internacional donde la tradición italiana y la innovación se darán la mano.

La edición 2025 contará con una fuerte impronta federal, con representantes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Chaco, Tucumán, Salta, Chubut, Neuquén y Santa Fe, quienes competirán junto a colegas de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Italia, Colombia, Curazao, Uruguay y Venezuela. Esta diversidad refuerza el carácter cultural y gastronómico del certamen.

Categorías y desafíos del Campionato

Los participantes deberán mostrar su destreza en 12 categorías que ponen a prueba técnica, creatividad y pasión por la pizza italiana. Entre las más relevantes se destacan la Pizza Margherita STG, la Margherita Contemporánea y la Romana in Teglia, donde se elegirá al Campeón Sudamericano 2025. El ganador recibirá como premio un viaje a Italia para perfeccionarse en el corazón de la tradición pizzaiola.

También habrá espacio para categorías innovadoras como Pizza In Pala y Pizza Social, además de las clásicas Gourmet, Fritta, Senza Glutine –con un enfoque inclusivo– y Pizza In Due. La competencia se complementará con pruebas de habilidades especiales como Piú Veloce, Piú Lunga y Freestyle, donde la técnica se fusiona con el espectáculo. Los más pequeños tendrán su lugar en Mini Pizzaioli, mostrando talento y entusiasmo desde temprana edad.

Experiencias para el público

Pizzaioli de Argentina y más de diez países competirán en 12 categorías con sello internacional.

Más allá del certamen, el evento abrirá sus puertas al público con una amplia propuesta de actividades. Habrá degustaciones de productos italianos, un espacio gastronómico con pizzas y bebidas durante toda la jornada, además de talleres, showcookings y masterclass dictadas por reconocidos maestros pizzaioli.

La entrada será libre con el acceso general a la FIT o de manera directa al pabellón del Campionato, por la calle Sarmiento, de 14 a 20 horas. De esta manera, visitantes y turistas podrán vivir un fin de semana cargado de cultura italiana, en un entorno que combina tradición, innovación y pasión por la cocina.

Gastronomía, cultura y competencia en un mismo espacio

El Campionato Scuola Pizzaioli no solo representa una competencia de pizza italiana, sino que también se posiciona como un festival cultural que destaca el valor de la gastronomía como punto de encuentro entre países y generaciones. Con el protagonismo de la pizza italiana, Buenos Aires será sede de un evento que reúne lo mejor de la tradición culinaria y la creatividad contemporánea.