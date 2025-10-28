Llega a la Argentina la nueva bebida isotónica para acompañar el rendimiento físico

Llega una nueva bebida isotónica al país.

Llega una gran propuesta para los amantes del triatlón y de cuidar su físico. Se trata del Ironman 70.3 Buenos Aires. Y este evento será acompañado por la llegada de una nueva bebida isotónica que arriba a la Argentina y auspicia este evento. Se trata de la primera de este tipo lanzada por la marca Baggio, que lleva el nombre de Forza. Un producto que busca acompañar la vida cotidiana de los consumidores, promoviendo el bienestar, la energía y vitalidad.

En este marco, por segundo año consecutivo, Baggio será sponsor oficial del Ironman 70.3 Buenos Aires, evento que reúne a miles de atletas en una competencia que combina natación, ciclismo y running. Se espera la presencia de más de 1300 triatletas, en un gran desafío que tiene como eje central poder promover la vida sana y la participación activa de la comunidad.

Cómo es la nueva bebida isotónica que llega a Argentina

Con Forza, Baggio amplía su portfolio e ingresa en el segmento de las bebidas isotónicas, reforzando su visión de acompañar el bienestar y el rendimiento físico. Desarrollada para reponer minerales, carbohidratos y aportar vitamina C, Forza combina los cinco componentes esenciales del balance hídrico y energético (cloruros, carbohidratos, potasio, sodio y vitamina C) bajo el concepto “5 Penta Energy”.

Forza, la nueva bebida isotónica.

Disponible en cinco sabores (Blue Shot, Frutas Tropicales, Frutos Rojos, Manzana y Naranja), la nueva línea fue concebida para acompañar tanto la práctica deportiva como la hidratación cotidiana. Su nombre, que significa “fuerza” en italiano, sintetiza la energía y la vitalidad que transmite la marca. El desarrollo del producto se llevó adelante en la planta de Gualeguaychú, Entre Ríos, con altos estándares de innovación, trazabilidad y producción local.

Cuándo es el triatlón Ironman 70.3 Buenos Aires

El próximo 2 de noviembre se realizará el evento del triatlón Ironman 70.3 Buenos Aires.

Se viene el triatlón Ironman.

Cómo será el triatlón Ironman 70.3 Buenos Aires

La competencia comenzará con el segmento de natación en el Lago de Regatas de Palermo, uno de los lugares más emblemáticos del parque. Desde allí, los triatletas saldrán hacia el tramo de 90 kilómetros de ciclismo, que recorrerá avenidas y autopistas de la ciudad con un circuito completamente cerrado al tránsito. Finalmente, los 21,1 kilómetros de carrera a pie tendrán lugar en los bosques de Palermo, con meta junto al lago.

La largada está prevista a las 6:00 de la mañana, y la jornada deportiva se extenderá hasta las 15:30 horas. Para garantizar la seguridad y el orden vial, el evento contará con la colaboración de AUSA y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que implementarán un operativo especial con cortes y desvíos planificados. Una gran posibilidad para disfrutar de todo el deporte en esta gran jornada.